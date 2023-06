VIDÉO : Un accord ronronnant à Catelowna, le nouveau café de Kelowna

Catelowna est officiellement ouverte.

Le refuge pour chats et le café se trouvent au deuxième étage du 1441, rue Ellis, au centre-ville de Kelowna.

La femme derrière l’entreprise, Ashley Karnes, a déclaré que le modèle commercial est utilisé dans le monde entier, mais qu’il s’agit du premier dans l’Okanagan.

« Cela faisait partie de la motivation lorsque j’ai réalisé qu’il n’y avait pas d’endroit central où les gens pouvaient venir rencontrer un groupe de chats s’ils cherchaient à adopter. »

Catelowna abrite actuellement 30 chats adoptables.

« Les chats sont fournis par des centres de sauvetage établis, ils ont donc un profil de personnalité », a déclaré Karnes, elle a amené son petit chihuahua quand ils ont de nouvelles prises pour tester comment les chats font avec les chiens et ils font de même avec les enfants du bénévoles.

Karnes a déclaré que rien de tout cela n’aurait été possible sans des partenaires communautaires incroyables. « Chaque personne que je rencontre sur Facebook Marketplace, l’avocat, l’agent immobilier… Tout le monde a vraiment soutenu à 100% le projet et a aidé et soutenu de toutes les manières possibles. »

Le café des chats est ouvert pour les réservations en ligne, ou Karnes a dit que vous pouviez tenter votre chance et simplement passer. Prenez votre café et une collation, puis dirigez-vous vers le salon.

« Les exigences sanitaires du Canada sont que les deux zones soient séparées afin qu’il n’y ait pas de contamination croisée… Il y a des doubles portes entre le café et le salon pour chats, et cela dissuade également les évadés d’entrer dans la cuisine. »

Les frais pour le salon pour chats sont de 16 $ par visite pendant une heure. Les visites sont limitées à quatre personnes et plusieurs règles doivent être respectées, comme laisser dormir les chats, ne pas nourrir les félins, les voix à l’intérieur et ne pas ramasser les chats.

