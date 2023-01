Vidéo : Un accident au Népal capturé par un passager lors d’un Facebook en direct depuis l’avion

Un téléphone portable récupéré de l’épave du vol Yeti Airlines qui s’est écrasé au Népal aujourd’hui, a apparemment capturé les derniers moments très troublants du vol. L’avion bimoteur ATR 72 de Katmandou – qui transportait 72 personnes – s’est écrasé peu de temps avant d’atterrir à Pokhara, une destination touristique majeure de la nation himalayenne. Au moins 68 des passagers sont morts.

La vidéo, qui fait le tour des médias sociaux, s’ouvre sur des plans de passagers assis à l’intérieur de l’avion et de la ville en contrebas vue depuis la fenêtre alors que l’avion tourne avant d’atterrir. Soudain, il y a une explosion et l’écran se met à l’envers. Les dernières secondes montrent un incendie horrifiant à l’extérieur de la fenêtre et des cris de passagers désemparés peuvent être entendus.

NDTV n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité de la vidéo.

Une autre vidéo du sol avait capturé la progression du vol alors qu’il commençait à atterrir. L’avion s’est soudainement incliné vers la gauche, s’est renversé et les rapports disent qu’il a ensuite éclaté en une boule de feu.

Il y avait cinq passagers indiens à bord, tous originaires de Ghazipur dans l’Uttar Pradesh. L’un d’eux, Sonu Jaiswal, faisait apparemment un Facebook Live peu de temps avant le crash du vol. Il est parmi les morts. La même vidéo se retrouve sur son compte Facebook, qui n’est pas vérifié.

Abhishek Pratap Shah, ancien député du Népal et membre du comité central du Congrès népalais, qui a envoyé la séquence vidéo, a déclaré à NDTV qu’il avait reçu la séquence d’un ami et qu’elle avait été récupérée aujourd’hui de l’épave.

“Elle a été envoyée par un de mes amis qui l’a reçue d’un membre de la police. C’est un vrai record. C’est la vidéo d’aujourd’hui alors que le vol était sur le point d’atterrir”, a déclaré M. Shah à NDTV dans une interview exclusive.

Les travaux de sauvetage devraient se poursuivre demain et la recherche de la boîte noire de l’avion est en cours, ce qui devrait faire la lumière sur les raisons de l’accident. Pokhara n’est qu’à 25 minutes de vol de Katmandou, la capitale de la nation himalayenne.

Le secteur de l’aviation au Népal a été témoin de plusieurs accidents d’avion ces derniers temps et il y a eu des inquiétudes concernant la sécurité et la formation du personnel navigant.

Depuis 2013, l’Union européenne a mis le Népal sur la liste noire de la sécurité des vols. Tous les vols en provenance du Népal ont été interdits dans l’espace aérien de l’UE après que l’Organisation de l’aviation civile internationale a signalé des problèmes de sécurité.

“Cet avion est le meilleur de ce que nous avons au Népal et toutes les principales compagnies aériennes exploitent le même avion”, a déclaré M. Shah.

Soulignant que Pokhara est une plaque tournante touristique, il a déclaré que le pays devait “mettre à niveau notre système d’aviation, nos avions, notre système d’information, nos pilotes également”.

“C’est une période sérieuse pour le Népal. Je pense que le gouvernement actuel est sérieux à ce sujet”, a-t-il ajouté.