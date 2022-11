VIDÉO: Trudeau ne dit rien sur la table en ce qui concerne la nouvelle loi sur la «souveraineté» de Smith

Rien n’est sur la table lorsqu’il s’agit de répondre à un nouveau projet de loi qui donnerait au gouvernement de la première ministre de l’Alberta Danielle Smith des «pouvoirs exceptionnels», a déclaré mercredi le premier ministre Justin Trudeau.

Trudeau s’est brièvement arrêté en se rendant à une réunion du caucus libéral pour aborder le projet de loi tant attendu que le gouvernement Smith a présenté mardi à l’Assemblée législative provinciale.

Le projet de loi, intitulé Alberta Sovereignty Within a United Canada Act, propose de donner au cabinet de Smith le pouvoir de réécrire les lois provinciales sans débat législatif.

Trudeau a déclaré que son gouvernement surveillerait de près ce qui se passera ensuite.

“Je ne vais rien retirer de la table”, a-t-il déclaré.

“Je ne cherche pas non plus un combat”, a-t-il ajouté. « Nous voulons continuer d’être là pour offrir aux Albertains.

Smith a promis la législation lorsqu’elle était candidate à la course à la direction du Parti conservateur uni pour remplacer l’ancien premier ministre Jason Kenney. Elle a qualifié le projet de loi de moyen de repousser Ottawa et en a fait un axe majeur de sa campagne.

La frustration envers le gouvernement fédéral au sujet des paiements de péréquation et de l’exploitation des ressources est un problème de longue date en Alberta. Smith espère puiser dans cette frustration avec le nouveau projet de loi.

Mais les critiques disent que ce qu’il propose vraiment est de consolider le pouvoir autour du cabinet de Smith.

Kenney, qui s’est lancée dans la course à la direction pour qualifier la proposition de souveraineté de Smith de “catastrophiquement stupide”, a démissionné après avoir déposé son plan mardi.

«Nous savons que les pouvoirs exceptionnels que le premier ministre choisit de donner au gouvernement albertain pour contourner l’Assemblée législative de l’Alberta font froncer les sourcils en Alberta», a déclaré Trudeau mercredi. “Nous allons voir comment cela se déroule.”

Le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, a déclaré que le gouvernement fédéral devrait commencer à préparer une éventuelle contestation judiciaire du projet de loi, le qualifiant non seulement d’inconstitutionnel, mais de risque pour les soins de santé.

Singh a exprimé sa crainte que Smith puisse l’utiliser pour «se retirer» de la Loi canadienne sur la santé en faveur d’offrir aux gens une chance de payer pour des services.

“Voyons que le gouvernement commence à prendre des mesures pour préparer de manière préventive une contestation judiciaire.”

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a laissé entendre qu’il est trop tôt pour commencer à parler de batailles judiciaires.

“Je ne suis même pas sûr qu’il soit constitutionnel de contester une loi qui n’a pas été adoptée”, a-t-il déclaré.

En vertu du projet de loi de Smith, le cabinet aurait le pouvoir d’ordonner aux «entités provinciales», des municipalités aux régies régionales de la santé, de défier les règles fédérales qui, selon lui, nuiraient aux intérêts de l’Alberta.

Le député libéral Anthony Housefather, qui représente une circonscription de Montréal, a déclaré que la proposition allait trop loin.

« Je ne pense pas qu’il soit approprié pour une province de déterminer si une loi fédérale outrepasse ou non sa constitutionnalité. C’est pour un tribunal », a-t-il déclaré aux journalistes.

“Si l’Alberta adopte éventuellement ce projet de loi, nous devrons voir comment elle l’utilisera.”

La vision de Smith pour l’Alberta a établi des comparaisons avec le Québec, qui administre son propre régime de retraite provincial et ses propres programmes d’immigration et – dans l’esprit de nombreux Albertains, du moins – semble susciter plus de respect juridictionnel de la part d’Ottawa lorsqu’il veut suivre sa propre voie.

Housefather a déclaré que les gens devraient être « méfiants » pour utiliser cette analogie.

Il a souligné que de nombreux sièges sociaux et résidents ont quitté Montréal pour Toronto alors que la véritable souveraineté du Québec, c’est-à-dire la séparation formelle de la province du Canada, était sur la table.

“Les entreprises veulent de la stabilité, je pense que les gens veulent de la stabilité, et je ne pense pas que la loi sur la souveraineté, même si elle s’appelle “la loi sur la souveraineté dans un Canada uni”, offre la stabilité.”

Smith a déclaré que sa proposition ne visait pas à se séparer du Canada. Cependant, mercredi, elle a publié une vidéo sur Twitter décrivant son intention de ne pas appliquer les soi-disant lois libérales qui “attaquent” l’économie de la province et les droits des individus en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Housefather dit que la plus grande question que soulève le projet de loi est de savoir « comment les Canadiens voient leur pays » – s’ils voient un rôle pour un gouvernement fédéral au-delà de leur province ou territoire.

«Je suis convaincu qu’en tant que Canadien, tout le monde devrait jouer dans son couloir, et jouer dans son couloir signifie que les assemblées législatives ne déterminent pas si quelque chose est constitutionnel d’un autre niveau de gouvernement», a-t-il déclaré.

Alors que Smith a déclaré qu’elle espérait que le projet de loi n’aurait pas besoin d’être utilisé, les documents d’information fournis aux journalistes montrent que son gouvernement est prêt à le faire dès le printemps prochain pour traiter de questions allant des soins de santé aux droits de propriété.

Les conservateurs à Ottawa sont restés largement silencieux sur la question mercredi, deux députés albertains affirmant qu’ils devaient encore lire le projet de loi.

Garnett Genuis, un autre député de la province, a déclaré que la meilleure façon d’apaiser les frustrations des Albertains envers Ottawa est de remplacer Trudeau.

Genuis avait plus à dire sur la proposition lors de la course à la direction provinciale, lorsqu’il a soutenu Travis Toews, qui est maintenant membre du cabinet de Smith.

Dans un article d’opinion publié en août, il a qualifié la future loi sur la souveraineté de “truc bon marché” qui viole la constitution et l’État de droit.

« S’il était aussi simple d’affirmer l’autorité provinciale que d’adopter une telle loi, cela aurait déjà été fait », écrit Genuis.

Stephanie Taylor et Mia Rabson, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

AlbertaPolitique fédérale