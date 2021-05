[Video] Tous les points forts de l’événement Samsung Bespoke Home 2021 – Samsung Global Newsroom

Hier, Samsung Electronics a organisé son tout premier événement Bespoke Home, au cours duquel la société a dévoilé sa dernière gamme d’appareils de style de vie sur mesure et de services IoT pour le marché mondial qui offrent aux consommateurs de toutes nouvelles façons d’adapter leurs produits à leur propre style de vie.

Si vous n’avez pas réussi à vous connecter à l’événement en direct, regardez la vidéo ci-dessous pour un aperçu des annonces les plus excitantes de l’événement, et visitez notre page Web spéciale Samsung Bespoke pour en savoir plus sur les dernières innovations d’appareils électroménagers de Samsung, conçu avec la personnalisation à leur base.