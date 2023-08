Vidéo: Tous les 8 coincés dans le téléphérique du Pakistan bloqués en vol secourus

Des hélicoptères militaires et des experts en tyrolienne ont secouru mardi huit personnes, dont six écoliers, piégées pendant des heures dans un téléphérique accidenté au-dessus d’une vallée reculée du Pakistan.

Le sauvetage audacieux a commencé avec un hélicoptère qui a mis deux enfants en sécurité après près de 12 heures dans les airs alors que la lumière du jour s’est estompée, mais l’hélicoptère a été contraint de retourner à la base dans l’obscurité.

Ensuite, les sauveteurs ont utilisé le câble empêchant la télécabine de plonger dans la vallée comme une tyrolienne pour sauver le reste des personnes bloquées tard dans la nuit de mardi.

« L’opération de sauvetage est terminée. Les deux adultes ont été les derniers à être secourus », a déclaré Bilal Faizi, du service d’urgence pakistanais Rescue 1122.

L’armée a confirmé que les efforts de sauvetage avaient abouti.

Une vidéo du premier sauvetage montrait un adolescent dans un harnais suspendu au bas d’une corde oscillante sous un hélicoptère alors que la foule applaudissait de soulagement.

Les sauveteurs ont installé un camp temporaire au sommet d’une montagne et prodiguaient les premiers soins, a déclaré Faizi.

Les six enfants se rendaient à l’école lorsque le télésiège est tombé en panne vers 7h00 (02h00 GMT) à mi-chemin de son trajet, suspendu au-dessus de la vallée verdoyante d’Allai.

Les habitants ont utilisé les haut-parleurs de la mosquée pour alerter les responsables du quartier de l’urgence et des centaines de personnes se sont rassemblées des deux côtés du ravin – à des heures de toute ville importante – pour regarder le drame se dérouler.

Plusieurs hélicoptères militaires avaient effectué des sorties plus tôt dans la journée et un aviateur a été descendu par un harnais pour livrer de la nourriture, de l’eau et des médicaments, a déclaré à l’AFP Rehman, l’officiel.

« Excellent travail d’équipe de la part de l’armée, des services de secours, de l’administration du district ainsi que de la population locale », a déclaré le Premier ministre par intérim Anwaar-ul-Haq Kakar sur X.

Il a précédemment émis une directive pour que tous les télésièges dans les zones montagneuses soient inspectés et pour ceux qui ne sont pas sûrs soient immédiatement fermés.

« Que peuvent-ils faire? »

Plus tôt dans la journée, alors que l’opération de sauvetage se déroulait, le directeur Ali Asghar Khan a déclaré à l’AFP par téléphone que les enfants étaient des adolescents et des élèves de son lycée gouvernemental Battangi Pashto.

« L’école est située dans une zone montagneuse et il n’y a pas de passages sécurisés, il est donc courant d’utiliser le télésiège », a déclaré Khan.

« Les parents sont rassemblés sur le site du télésiège. Que peuvent-ils faire ? Ils attendent que les secours fassent sortir leurs enfants. Nous sommes tous inquiets. »

Abid Ur Rehman, un enseignant d’une autre école de la région, a déclaré qu’environ 500 personnes s’étaient rassemblées pour assister à la mission de sauvetage.

« Les parents et les femmes pleurent pour la sécurité de leurs enfants », dit-il à l’AFP.

Syed Hammad Haider, un haut responsable provincial de Khyber Pakhtunkhwa, a déclaré que la gondole était suspendue à environ 1 000 à 1 200 pieds au-dessus du sol.

Les téléphériques qui transportent des passagers – et parfois même des voitures – sont courants dans les régions du nord de la province de Khyber Pakhtunkhwa et du Gilgit-Baltistan, et sont essentiels pour relier les villages et les villes dans les zones où les routes ne peuvent pas être construites.

En 2017, 10 personnes ont été tuées lorsqu’un câble de télésiège s’est rompu, envoyant les passagers plonger dans un ravin dans un hameau de montagne près de la capitale Islamabad.

