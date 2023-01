Vidéo TikTok – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : ZUMAPRESS.com/MEGA

Selena Gomez, 30 ans, a consulté la section des commentaires de la plate-forme de médias sociaux TikTok pour expliquer aux trolls pourquoi ses mains tremblaient dans une vidéo récente. “Je tremble à cause de mes médicaments contre le lupus”, a déclaré le Seuls les meurtres dans le bâtiment star a écrit sous un article sur les soins de la peau publié le 5 janvier. « Lisez également mon avertissement. Je ne suis pas un pro. Les commentaires de Selena sont apparus dans le fil de discussion le mercredi 25 janvier.

@Selena Gomez PSA J’ai obtenu la plupart de ces produits gratuitement. Je ne roule pas comme ça partout. Utilisez n’importe quel sérum pour vous démaquiller avant le lavage. Ça le casse bien. Utilisez également une éponge pour essuyer les yeux afin de traiter délicatement les yeux lors du démaquillage. K J’ai fini de prétendre que je sais de quoi je parle. ♬ Ne sois jamais moi – Miley Cyrus

Dans la vidéo du 9 janvier en question, Selena utilisait divers produits de soin de la peau dans un clip de style didacticiel frais. Un adepte avait reproché à Selena d’avoir les mains instables pendant la vidéo TikTok. “PSA, j’ai obtenu la plupart de ces produits gratuitement”, a-t-elle légendé le clip, faisant probablement référence à des produits coûteux comme La Mer présentés dans le message. « Je ne roule pas comme ça partout. Utilisez n’importe quel sérum pour vous démaquiller avant le lavage. Ça le casse bien. Utilisez également une éponge pour essuyer les yeux afin de traiter délicatement les yeux lors du démaquillage. K J’ai fini de prétendre que je sais de quoi je parle.

La chanteuse portait un bandeau noir, un collier simple et des boucles d’oreilles créoles, et un débardeur blanc basique pendant qu’elle appliquait les produits, guidant les fans à travers un processus de soin de la peau étape par étape. Miley Cyrus‘ a frappé “Never Be Me” joué sur le clip alors que Selena lissait du sérum sur ses pommettes pour enlever le maquillage et appliquait de la crème pour le visage.

Alors que le troll a attiré l’attention de Selena, un flot de ses fans était là pour jaillir sur sa peau parfaite et sa nature bienveillante. “Votre peau impeccable absolument magnifique”, a écrit l’un, tandis qu’un autre a fait remarquer, “La personne la plus gentille de tous les temps.” Beaucoup ont été surpris par l’utilisation de la chanson de Miley et n’ont pas pu résister à une suggestion pas si subtile. “Est-ce un œuf de Pâques pour une collaboration avec Miley sur son nouvel album?” a demandé l’un, avec un autre spéculant, “Selena et Miley collab!”

La vidéo vient au milieu de rapports selon lesquels l’actrice sort avec The Chainsmokers Drew Taggart33. Cependant, bien qu’elle ait été vue à un rendez-vous de bowling et qu’elle se soit tenue la main à New York avec le DJ ce mois-ci, Selena insiste sur le fait qu’elle est célibataire.

