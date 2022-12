Vidéo TikTok – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Eminemla fille de Hailie Jade a fait une descente dans le placard de son père pour ce look! Le Juste un peu ombragé L’animatrice de podcast, 26 ans, a montré une veste Detroit Pistons dans une vidéo TikTok le mercredi 21 décembre – avouant qu’elle avait «volé» l’article au rappeur «Lose Yourself». “Je ne suis pas une personne de dernière minute, mais j’avais spécifiquement une tenue en tête pour cela et c’est les vacances, alors pourquoi ne pas sortir un soir de semaine au hasard”, a-t-elle déclaré dans la vidéo “Get Ready With Me” alors qu’elle modelait le regard avant d’aller au match avec son petit ami. Il s’avère qu’un de ses “amis” obtient des billets d’entreprise pour voir l’équipe de la NBA.

La veste universitaire comprenait les couleurs bleu et blanc des Pistons, parfaites pour encourager l’équipe de sa ville natale. Elle a associé l’article à un simple t-shirt blanc, un jean noir et des baskets rouges, créant une ambiance similaire à sa tenue du Super Bowl. “En fait, je l’ai volée à mon père il y a quelques années”, a-t-elle alors admis. “Je suppose que c’était quand nous allions à des jeux quand j’étais plus jeune, mais je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de le porter, donc je suis ravie de le porter aussi”, a-t-elle ajouté. Il s’avère qu’Eminem, originaire de Detroit – née Marshall Mathers – était une habituée des matchs des Pistons avec Hailie quand elle grandissait.

“Ma famille allait beaucoup aux jeux des Pistons quand nous étions plus jeunes”, a-t-elle déclaré à ses abonnés TikTok. “Mais nous n’y sommes pas vraiment allés depuis un moment, et personnellement, je n’y suis pas allée, donc je suis plutôt excitée d’y aller”, a-t-elle ajouté.

Lors du premier épisode de son podcast en juillet 2022, Hailie a discuté avec sa meilleure amie Bretagne Ednie sur ce que c’était que de grandir avec un père célèbre. “C’est tellement amusant de regarder en arrière… en repensant à l’âge adulte, je me dis, ‘Wow, c’est tellement, tellement surréaliste’ et ces souvenirs de moi pensant que c’étaient des choses normales, maintenant je regarde en arrière comme, ‘Putain de merde, ça était cool », a-t-elle déclaré en parlant d’être en tournée avec son père. “Nous n’avons jamais pensé que quelque chose était différent. Nous avons eu tellement d’expériences normales que lorsque quelque chose comme ça se produisait, je pensais que tout le monde le faisait aussi », a ajouté le diplômé de la Michigan State University.

