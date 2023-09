Vidéo spatiale : nos plus grandes questions sur la fonctionnalité immersive de l’iPhone 15 Pro

C’est la fête d’anniversaire de votre enfant. Les bougies sont allumées. Vous saisissez rapidement votre iPhone 15 Pro pour capturer l’instant. Mais attendez! Allez-vous enregistrer cela en vidéo spatiale pour votre futur casque Vision Pro ?

Le plus gros nouveau produit d’Apple, l’Apple Vision Pro, n’arrivera pas avant début 2024. Mais le Vision Pro faisait toujours partie de la conversation lors du dernier événement iPhone et Watch d’Apple. Le casque AR/VR haut de gamme d’Apple possède des fonctionnalités de pointe et promet d’être un « ordinateur spatial » complet pour redéfinir un paysage matériel de réalité mixte récemment redynamisé. L’une de ses fonctionnalités les plus importantes – et les plus étranges – est sa capacité à enregistrer et à relire des clips vidéo spatiaux 3D qui peuvent être visionnés plus tard comme des extraits de souvenirs immersifs. Cependant, les derniers iPhones d’Apple seront également capables d’enregistrer ces vidéos spatiales, des mois avant même l’arrivée du Vision Pro.

Je ne savais pas si Apple ajouterait une fonctionnalité de caméra spatiale à ses iPhones avant le Vision Pro. (En fait, je pensais que cela se produirait après la sortie du casque.) Mais là encore, c’est un problème de poule et d’œuf : si vous voulez qu’un ordinateur spatial soit un endroit idéal pour une sorte de futurs souvenirs 3D, n’avez-vous pas besoin s’habituer à capturer ces souvenirs en premier lieu ?

Qu’est-ce qu’une vidéo spatiale exactement ?

Apple utilise le terme vidéo spatiale, mais nous parlons essentiellement d’un clip vidéo 3D immersif. Google a expérimenté sa propre plate-forme vidéo 3D VR180 pour YouTube, compatible VR il y a des années, et a même développé des caméras stéréoscopiques pour celle-ci. Le fonctionnement de la plate-forme vidéo spatiale d’Apple est cependant un peu plus mystérieux.

Apple n’a pas précisé si ce format vidéo spatial serait compatible ailleurs et, pour le moment, cela semble peu probable. Mais là encore, nous sommes encore loin du lancement de Vision Pro par Apple.

A lire aussi : L’événement « Wonderlust » d’Apple met en lumière l’iPhone 15, l’USB-C et l’Apple Watch 9 : tout est annoncé

Faut-il activer un mode spécial pour enregistrer ces vidéos ?

Ce n’est pas clair, mais je pense que c’est probable. Le traitement supplémentaire pour faire fonctionner une vidéo spatiale semble impliquer une puissance dont dispose l’iPhone 15 Pro et que les autres téléphones n’ont pas. Dans ce cas, ma préoccupation sera de savoir si vous devez décider quel mode vous souhaitez avant de vous engager dans un enregistrement vidéo. Si je capture un petit moment d’anniversaire, est-ce que je choisis une vidéo ordinaire ou une vidéo spatiale qui n’est potentiellement visible que sur un autre appareil ? Dois-je choisir ? Et si je choisis le spatial, puis-je quand même le partager facilement avec d’autres ?

Regarde ça: Ce que la fonctionnalité vidéo spatiale de l’iPhone 15 signifie pour le Vision Pro 04h20

Quelle est la taille des fichiers vidéo spatiaux et existe-t-il une limite d’enregistrement ?

Encore une fois, deux grandes questions pour moi. Toute limite de longueur affecte évidemment ce que vous choisirez de filmer, tandis que l’espace de stockage peut également être un facteur. Limiter la durée de l’enregistrement résoudrait ce problème. Nous le saurons bien assez tôt.

Comment les mémoires spatiales fonctionneront-elles avec les autres mémoires d’Apple ?

Une dernière pensée dans ma tête : Apple est déjà présent dans le secteur de la mémoire. Photos, la prochaine application Journal : ce sont tous des souvenirs. Apple propose également une partie Souvenirs dans son application Photos.

Les vidéos spatiales constituent un tout nouveau type de mémoire immersive, mais s’intégreront-elles aux souvenirs lorsqu’ils apparaîtront dans l’application Photos d’Apple ? Aurons-nous des faits saillants automatiquement sélectionnés ?

Je me souviens de ce à quoi ressemblaient les vidéos VR180. Ils vivaient sur YouTube, mais ils devaient être visionnés dans des casques VR. Au moins, Google avait ses propres visionneuses en carton bon marché pour téléphones. Apple aura-t-il un autre moyen plus abordable de profiter de ces captures vidéo spatiales que son Vision Pro à 3 500 $ ?

La nouvelle gamme d’iPhone 15 est là. Voici ce que les téléphones peuvent faire

Voir toutes les photos

Est-ce que ce sera le début d’un tout nouveau changement dans les appareils photo d’Apple ?

La technologie d’Apple découle de ses modèles Pro, et la capture vidéo spatiale est vouée à se déplacer un jour également sur la gamme iPhone. Cela pourrait nécessiter des capteurs lidar sur un autre téléphone – ou peut-être pas. (Google a trouvé un moyen de contourner cela.)

La capture vidéo spatiale était clairement l’amélioration la plus périphérique des améliorations de l’iPhone 15 Pro d’Apple et celle qui aura le moins d’impact immédiat. Mais peut-être que cette fonctionnalité, lancée maintenant, constitue un premier test qui sera suivi plus en détail dans un an.

Tant de questions, si peu de réponses. Nous n’en saurons pas plus avant qu’Apple lance sa fonction d’enregistrement vidéo spatial plus tard cet automne. Et même dans ce cas, nous ne saurons pas vraiment la suite avant le lancement de l’Apple Vision Pro en 2024.