[VIDEO] Si vous m’attaquez, vous attaquez vraiment la science – Fauci dit à MSNBC – The Right Scoop

Fauci a déclaré aujourd’hui à l’animateur de MSNBC Chuck Todd que si vous l’attaquez, vous attaquez vraiment la science. Sans blague.

Wow. Quelle déclaration arrogante de Fauci. Il dit essentiellement qu’il ne s’est jamais trompé et que tous ses critiques ont tort, parce qu’il est SCIENCE ou quelque chose du genre.

Dites-le au gouverneur Ron DeSantis, qui a ouvert son État en septembre dernier et n’a cessé de bouger depuis. Dites cela aux gouverneurs du Texas et du Mississippi, qui ont ouvert leurs États en mars contre l’avis de Fauci et se portent très bien.

Fauci peut penser qu’il est l’incarnation de la science, mais ses conseils n’ont clairement pas toujours été corrects. Surtout en ce qui concerne l’origine de COVID, où il semble qu’il mentait pour ne pas attirer l’attention sur lui et son organisation.

Voici quelques réactions à ce clip incroyable :

« Les attaques contre moi sont des attaques contre la science », a déclaré le bureaucrate qui n’est en aucun cas un tyran mégalomane qui a été exposé comme une fraude https://t.co/7QxYZnFe6v – Buck Sexton (@BuckSexton) 9 juin 2021

Fauci vu ici en train de faire une crise parce que l’Amérique raisonnable a eu l’audace de le défier. https://t.co/dBwIWWgaTi – BDW (@BryanDeanWright) 9 juin 2021

Regardez en direct ce qui se passe lorsque vous exposez les mensonges d’un narcissique https://t.co/6GSVZGffoN – Ambre Athey (@amber_athey) 9 juin 2021

C’est la tactique préférée des #Changement climatique acolytes. Bien sûr, aucun de leurs modèles ne s’est réalisé, mais si vous remettez cela en question (ou leurs incitations financières), vous remettez en question la SCIENCE elle-même. SCIENCE a déclaré que les Maldives seraient sous l’eau il y a 22 ans. Ce n’est pas? N’ATTAQUEZ PAS LA SCIENCE. https://t.co/25oeffgdrv – Daniel Turner (@DanielTurnerPTF) 9 juin 2021