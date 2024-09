VIDÉO : Shabana Azmi fête son 74e anniversaire avec ses amis à New York | Hindi Movie News

Shabana Azmi et Tanishaa Mukherji brillent sur la scène culturelle de Pune

Shabana Azmi est une actrice indienne reconnue pour ses rôles marquants au cinéma, à la télévision et au théâtre. Avec une carrière s’étalant sur plus de cinq décennies, elle a remporté de nombreuses distinctions, dont cinq National Film Awards et les prestigieux prix Padma Shri et Padma Bhushan. Azmi n’est pas seulement une actrice accomplie, mais aussi une militante sociale de premier plan qui défend les droits des femmes et la justice sociale.Le 18 septembre 2024, Shabana Azmi a célébré son 74e anniversaire à New York Azmi, entourée de ses amis et de sa famille, a partagé une vidéo pleine de joie et de célébration du moment où elle a soufflé les bougies de son gâteau pendant que ses amis chantaient la chanson d’anniversaire dans un restaurant. Dans la vidéo, Azmi portait des lunettes à monture rouge élégantes associées à une tenue noire et rouge chic, incarnant son esprit dynamique.Dans sa publication sur les réseaux sociaux, elle a exprimé sa gratitude envers ses amis pour avoir rendu cette journée spéciale : « Les célébrations d’anniversaire ont commencé dès #New York. Merci mes chers amis. »La chaleur de son message était évidente lorsque l’actrice Bhumi Pednekar a commenté : « Joyeux anniversaire, madame », tandis que Saba Pataudi, la sœur de l’acteur Saif Ali Khan, a ajouté : « Joyeux anniversaire, tante Shabana. » L’actrice Ila Arun s’est également jointe aux célébrations avec un message sincère demandant quand Azmi reviendrait.Le chef Vikas Khanna s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Azmi lors de son jour spécial. Il a partagé une publication collaborative mettant en vedette les deux et l’a légendée ainsi : « JOYEUX ANNIVERSAIRE SHABANA JI. Je connais Shabana ji et Ketki ji depuis près de 20 ans. Et ils ont été une bénédiction dans ma vie et les plus grands champions de mon parcours. Et chaque fois que je cuisine pour eux, mon cœur est le plus heureux. ‘LE PLUS GRAND ACTEUR INDIEN DE TOUS LES TEMPS’ ».Tout au long de sa carrière, Azmi est connue pour avoir interprété des personnages féminins forts dans des films qui défient les normes sociales. Ses performances dans des films tels qu’Ankur, Arth et Godmother ont laissé une marque indélébile sur le cinéma indien.