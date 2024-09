Vidéo : Sean O’Malley et Merab Dvalishvili insultent les autres lors d’un face-à-face houleux après la conférence de presse de l’UFC 306

Sean O’Malley et Merab Dvalishvili n’ont pas eu l’occasion de se rapprocher trop près après la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 306, car le champion et le challenger avaient beaucoup à dire.

Après une séance de questions-réponses animée sur scène, O’Malley a retiré sa veste – la même que Dvalishvili lui avait prise à l’UFC 288 – et il s’est dirigé vers son adversaire avec le PDG de l’UFC, Dana White, s’assurant que personne ne s’approche trop près.

O’Malley a immédiatement commencé à crier sur Dvalishvili et il semblait promettre de lui infliger un KO, ce qui est la même prédiction qu’il a faite lors de la conférence de presse.

« Je pense que je vais le faire comme je le fais toujours », a déclaré O’Malley à propos de la façon dont il compte terminer Dvalishvili. « Je vais donner la priorité à ce type. »

Plus tard lors de la conférence de presse, lorsque O’Malley a déclaré qu’il avait besoin d’un KO pour se rapprocher d’un éventuel passage à la boxe avec un combat potentiel contre Gervonta « Tank » Davis, c’est Dvalishvili qui a répondu.

« Continue à rêver », a crié Dvalisvhili. « Personne ne m’a encore mis KO. Continue à rêver, Sean O’Malley. Tu ne mets pas KO Chito Vera [in your last fight].”

Cela lui a valu une réponse sarcastique d’O’Malley lui rappelant comment il avait remporté le titre des poids coq face à l’ami et coéquipier de Dvalishvili, Aljamain Sterling.

« J’ai quand même mis Aljo KO, n’est-ce pas ? », a déclaré O’Malley. « C’était vraiment de la chance. J’ai toujours de la chance. C’est fou. À chaque combat, j’ai de la chance. D’une manière ou d’une autre, j’ai de la chance. »