Vidéo sauvage : un ours saute sur une table de pique-nique et vole le déjeuner d’un garçon qui fête son anniversaire

MEXICO (AP) — Une mère mexicaine a courageusement protégé son fils après qu’un ours ait sauté sur une table de pique-nique et dévoré les tacos et les enchiladas destinés au dîner d’anniversaire du garçon, à quelques centimètres de son visage.

Silvia Macías, de Mexico, s’était rendue au Parc Chipinque à la périphérie de la ville nord de Monterrey pour célébrer le 15e anniversaire de son fils, Santiago, atteint du syndrome de Down.

Peu de temps après s’être assis pour manger la nourriture qu’ils avaient apportée, l’ours est arrivé et a avalé des frites, des enchiladas, des tacos et de la salsa.

Une vidéo tournée par son amie Angela Chapa montre Macías assise stoïquement, à quelques centimètres de la gueule de l’ours, tenant Santiago et protégeant ses yeux avec sa main.

Elle gardait les yeux baissés pour éviter tout ce que l’ours pourrait considérer comme un défi.

« Le pire, c’est que Santiago puisse avoir peur », a rappelé Macías mardi dans une interview accordée à l’Associated Press. « Santiago a très peur des animaux, d’un chat ou d’un chien, n’importe quel animal lui fait très peur. »

« C’est pourquoi je lui ai couvert les yeux, parce que je ne voulais pas qu’il le voie et crie ou s’enfuie. J’avais peur que s’il avait peur, criait ou effrayait l’ours, celui-ci réagirait », a-t-elle déclaré lundi à propos de l’incident.

Macías a déclaré qu’elle et Chapa avaient déjà réfléchi à la possibilité d’une rencontre avec des ours – ils ne sont pas inconnus dans le parc, même si généralement les ours sortent davantage vers l’aube ou le crépuscule, pas vers midi – et ils avaient élaboré un plan.

« Nous allons jouer à un jeu dans lequel nous couvrirons les yeux de Santiago et nous agirons comme des statues », se souvient-elle en répétant le plan.

Et c’est exactement ce qu’ils ont fait : Santiago est resté immobile, même si « l’ours était très proche de nous, nous l’entendions grogner, pendant qu’il mangeait, on sentait l’ours. C’était vraiment très très serré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait eu peur, Santiago, qui fréquente un collège à Mexico, a répondu : « Oui, beaucoup. »

Leur amie ingénieuse Angela, qui a filmé la scène, vit à Monterrey et connaissait le comportement à adopter lors d’une rencontre avec un ours noir : ne jamais courir.

Elle a remarqué une assiette d’enchiladas que l’ours n’avait pas mangée – l’ours semblait préférer les frites et, en vrai mexicain, avait mangé la salsa – et elle a jeté l’enchilada au loin, après l’avoir montrée à l’animal.

Comme prévu, l’animal a suivi la nourriture et Angela s’est tenue devant l’ours, protégeant Macías et son fils et leur permettant de se retirer tranquillement et lentement.

Finalement, l’ours s’en alla.

Santiago a fait remplacer ses tacos d’anniversaire et tout s’est bien terminé.

Macías dit qu’elle ne se considère pas comme une héroïne.