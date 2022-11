[Video] Samsung dit « merci » à ses partenaires en Inde avec la campagne #YouMakeItHappen – Samsung Global Newsroom

Le succès est rarement atteint seul, c’est pourquoi Samsung Electronics souhaite reconnaître ses partenaires en Inde qui ont travaillé au cours des 26 dernières années pour faire de la marque un nom connu.

La campagne #YouMakeItHappen a été récemment lancée pour rendre hommage aux Indiens qui ont aidé Samsung à devenir le choix préféré des acheteurs à travers le pays. Pour lancer cette campagne, Samsung a publié la première vidéo de la série, “Partenaires Samsung, inclinez-vous !” sur YouTube, qui attire de plus en plus l’attention des téléspectateurs.

Mettant en lumière les histoires uniques d’entrepreneurs à Chinchwad, Mumbai, Shimla, Aizawl et Jaipur, cette vidéo documente leurs parcours avec Samsung et comment ils ont fait preuve de passion, de travail acharné et de courage pour réaliser leurs rêves.

“La technologie est une chose qui m’a toujours fasciné”, a déclaré Vipul Sharma de SS Associates à Jaipur. “Samsung est la marque à travers laquelle j’ai pu explorer mes compétences commerciales parallèlement à la technologie.”

Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir les parcours des partenaires de Samsung et découvrir comment ils changent la donne.