[Video] Samsung apporte une sécurité de niveau supérieur à la série Galaxy S21 avec Samsung Knox Vault – Samsung Global Newsroom

Dans la nouvelle norme de la connectivité numérique, la confidentialité et la sécurité n’ont jamais été aussi importantes. Samsung Knox, la plate-forme de sécurité qui protège vos appareils Galaxy, a évolué pour répondre à la demande croissante de protection des données. Actuellement disponible sur la série Galaxy S21,1 Samsung Knox Vault offre un niveau de sécurité supérieur pour vos données personnelles.

Non seulement il crypte vos données personnelles, mais le processeur Samsung Knox Vault protège vos informations importantes, y compris les informations sensibles liées à des services comme Samsung Pay. Toutes les données enregistrées sur le stockage Samsung Knox Vault sont isolées du système d’exploitation principal pour une protection encore plus poussée. Non seulement vos données sont sécurisées, mais elles sont également protégées contre diverses attaques, notamment la tension, les températures et les attaques laser.

Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur la façon dont Samsung Knox Vault protège vos informations les plus importantes.

se

1 Bien qu’actuellement disponible uniquement sur la série Galaxy S21, Samsung Knox Vault pourrait arriver sur d’autres appareils Galaxy à l’avenir.