Vidéo : Rocket Siren l’oblige à se mettre à l’abri en Israël, déclare le ministre britannique…

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, qui est en visite en Israël pour montrer sa solidarité avec le pays suite aux attaques meurtrières du Hamas, a été contraint de se mettre à l’abri alors qu’une sirène avertissant des attaques à la roquette s’est déclenchée mercredi. Le ministre a déclaré avoir eu un aperçu de ce à quoi des millions d’Israéliens sont confrontés chaque jour.

Une vidéo montre M. Cleverly courant pour se mettre à l’abri dans un immeuble d’Okafim, dans le sud d’Israël, alors qu’une sirène retentit en arrière-plan.

Partageant la vidéo, le ministre a posté sur X : « Aujourd’hui, j’ai eu un aperçu de ce que vivent des millions de personnes chaque jour. La menace des roquettes du Hamas pèse sur chaque homme, femme et enfant israélien. C’est pourquoi nous nous tenons côte à côte avec Israël. »

Un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que M. Cleverly, arrivé en Israël mercredi matin, avait rencontré des survivants des attaques et de hauts dirigeants israéliens pour souligner le soutien de la Grande-Bretagne au droit du pays à se défendre, a rapporté l’agence de presse Reuters.

La coopération sécuritaire, militaire et diplomatique entre le Royaume-Uni et Israël a été discutée lors de la réunion avec les dirigeants israéliens. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le ministre s’était rendu à Tel Aviv, à Jérusalem et dans le sud d’Israël.

Le Royaume-Uni s’est prononcé en faveur d’Israël dans sa guerre contre Gaza, au cours de laquelle 3 600 personnes ont été tuées depuis son début samedi.

Dans une déclaration conjointe publiée lundi avec les États-Unis, la France, l’Allemagne et l’Italie, le Royaume-Uni a exprimé son « soutien inébranlable » à Israël et a condamné sans équivoque le Hamas.

« Nous affirmons clairement que les actions terroristes du Hamas n’ont aucune justification, aucune légitimité et doivent être universellement condamnées. Il n’y a jamais aucune justification au terrorisme… Nos pays soutiendront Israël dans ses efforts pour se défendre et protéger son peuple contre de telles atrocités. « Nous soulignons en outre que ce n’est pas le moment pour une partie hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour en tirer un avantage », indique le communiqué.

Plusieurs médias britanniques ont rapporté que 17 personnes originaires du pays, dont des enfants, seraient mortes ou portées disparues en Israël.