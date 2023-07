Vidéo: River Fury abat des ponts sur l’Himachal sous de fortes pluies

Plusieurs ponts de l’Himachal Pradesh se sont effondrés en raison de la force de l’eau jaillissante à la suite de fortes pluies dans l’état des collines. Les gens sur les réseaux sociaux ont partagé des images de nombreux ponts de l’Himachal Pradesh qui se sont écrasés dans des rivières où le débit d’eau semblait extrêmement fort.

Des magasins ont été emportés à Manali, des véhicules ont été emportés par des crues soudaines à Kullu, Kinnaur et Chamba, et la perte de terres agricoles a été signalée.

Une vidéo prise dans la ville touristique populaire de Kasol montre une rivière débordant et emportant les voitures de tourisme en aval.

Un utilisateur de Twitter ‘Weatherman Shubham’ a tweeté une vidéo de forts courants circulant dans la rivière Parvati à travers la ville de Manikaran dans l’Himachal Pradesh.

Visuels de Manikaran

Une autre vidéo de Manikaran montre un grand volume d’eau dévalant une pente boisée et rejoignant une rivière.

Vallée de Manikaran, Himachal Pradesh

La rivière Beas coulait avec de forts courants à Mandi au milieu de fortes pluies.

La rivière Beas coule furieusement dans le Mandi de l'Himachal Pradesh alors que l'État continue de recevoir de fortes pluies.

A Chamba, le pont de Bakan a été renversé par de forts courants dans la rivière Ravi.

Ravi River renversant le pont de Bakan à Chamera Quand il s'agit de pouvoir, personne ne peut battre les fleuves himalayens 9 juillet 2023

Chamba, Himachal Pradesh

Chamba, Himachal Pradesh pic.twitter.com/yjWurEmltf – Le météorologue Shubham (@ shubhamtorres09) 9 juillet 2023

Une partie de la route nationale 3 a également été emportée par le débordement de la rivière Beas à Kullu.

Portion de la route nationale 3 emportée par le débordement de la rivière Beas à Kullu, Himachal Pradesh

Des pluies fortes à extrêmement fortes se sont abattues sur l’État dimanche, provoquant des glissements de terrain et des crues soudaines, inondant de nombreuses zones, emportant des routes, des véhicules et des maisons et tuant six personnes.

Les autorités de l’État ont ordonné la fermeture des écoles et des collèges pendant deux jours. Pas moins de 765 routes, dont la route nationale Chandigar-Manali, ont été fermées à la suite de pluies torrentielles.

Des centaines de personnes étaient bloquées dans différentes parties de l’État, notamment à Chandratal à Lahaul et Spiti et près de Sadhupul dans le district de Solan.