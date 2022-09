[Video] Rencontrez les jeunes qui changent le monde grâce au programme Solve for Tomorrow de Samsung – Samsung Global Newsroom

La durabilité est devenue plus importante que jamais. De nos jours, les jeunes générations d’aujourd’hui sont plus motivées pour trouver de vraies solutions pour lutter contre le changement climatique et prennent activement des mesures pour créer un avenir plus propre et plus brillant.

Afin de soutenir les jeunes générations et leurs objectifs, Samsung Electronics a lancé son programme Solve for Tomorrow en 2010, un programme aidant les jeunes à utiliser les compétences liées aux STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) pour résoudre des problèmes de société. Le programme a commencé aux États-Unis et s’est depuis étendu à 50 pays, avec un total de 2 millions d’étudiants ayant participé.

Pour célébrer les dix ans du lancement du programme aux États-Unis, Deniz Hatiboglu, responsable de la RSE chez Samsung Electronics America, s’est rendu au Princeton High School dans le New Jersey, l’école abritant l’équipe gagnante 2021-2022. L’équipe a gagné pour son projet révolutionnaire d’élimination des déchets alimentaires utilisant des insectes et a continué à développer ses idées un an plus tard.

Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur le programme Solve for Tomorrow et sur les jeunes qui contribuent aux solutions durables.