[Video] Rencontrez les développeurs d’applications Good Lock qui travaillent à établir des expériences Galaxy ouvertes et uniques – Samsung Global Newsroom

L’application « Good Lock » pour les smartphones Galaxy a été lancée pour la première fois par Samsung en 2016 et a jusqu’à présent été téléchargée plus de 37 millions de fois dans plus de 10 pays.

De nos jours, les utilisateurs souhaitent personnaliser leurs appareils mobiles et en faire le reflet d’eux-mêmes. Et c’est pourquoi Samsung Electronics a développé Good Lock, un outil de personnalisation unique pour les utilisateurs de Galaxy.

Lorsqu’il s’agissait de développer l’application, les développeurs de Good Lock ont ​​travaillé pour donner aux utilisateurs la liberté de créer une expérience qui leur convient. En établissant une expérience ouverte et personnalisée à travers les appareils, les plates-formes et les personnes, les développeurs ont cherché à produire une application qui permettrait à chaque utilisateur de transformer son appareil en sa propre « Galaxy ».

Regardez la vidéo ci-dessous pour entendre les développeurs parler de ce à quoi ressemblait le parcours de développement et de ce que Good Lock signifie pour eux.