Vidéo réconfortante de Lions réunis avec une femme qui les a élevés

Un moment réconfortant de deux lions sauvés lorsqu’ils rencontrent la femme qui a aidé à les élever a refait surface en ligne. Selon Daily Mail, les deux lions à savoir Malkia et Adelle ont été rejetés par leur mère alors qu’ils n’étaient que des petits. Le duo a ensuite été confié à un centre de sauvetage de grands félins en Slovaquie. Apparemment, Malkia et Adelle ont grandi avec des humains et considèrent la femme qui les aide à les élever comme leur mère. Une vidéo touchante de la réaction du lion lorsqu’ils rencontrent Michaela Zimanova, leur marraine, pour la première fois depuis plusieurs semaines, est devenue virale il y a des années.

Désormais, le clip a recommencé à faire le tour d’internet. Dans le clip, les deux grands félins se tiennent sur leurs pattes arrière pour rencontrer Michaela par-dessus la clôture. Ils étreignent leur marraine et enroulent même leurs pattes autour de son cou pour montrer leur affection. Un porte-parole du parc Malkia en Slovaquie a précédemment déclaré au Daily Mail que la marraine du lion visite le parc jusqu’à trois fois par mois. Elle est également l’une des rares personnes autorisées à avoir un contact étroit avec l’animal. Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Dans le clip, on entend Michaela dire «Ajoh zlatíčka, bambulky», traduit en anglais, cela signifie «bonjour chéris». Le porte-parole du parc a précédemment révélé que le personnel s’abstient de jouer avec eux car ce sont des animaux sauvages, cependant, ils respectent leur humeur et offrent des câlins en cas de besoin. Selon Malkia qui est l’aînée, elle est plus sauvage qu’Adelle.

“Nous ne jouons jamais avec eux car ce sont des animaux dangereux, nous respectons leur humeur et ne nous câlinons que lorsqu’ils le souhaitent. Cela ne prend toujours que ces quelques minutes que vous voyez sur la vidéo, parfois moins. Ensuite, ils continuent à courir et à jouer ensemble. Malkia est un peu différente, elle est plus sauvage, nous devons donc être plus conscients », a déclaré le porte-parole.

Notamment, les lions n’ont qu’une année de différence entre eux. Apparemment, les chats ont été amenés au parc par un propriétaire privé qui a abandonné les créatures. Le clip des lions rebondissant d’excitation a récolté des millions de vues sur les réseaux sociaux.

