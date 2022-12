VIDÉO: Raven vole aux côtés d’un couple de Quadra Island voyageant sur l’autoroute glaciale du Yukon

Voyager sur la route Dempster du Yukon à la mi-décembre peut être considéré par certains comme une expérience souvent solitaire.

Mais pour un couple de Quadra Island, ils avaient ce qu’on pourrait appeler une compagnie unique.

Alex Lavoie et sa compagne, Jodi Young, parcouraient l’autoroute de 740 km le 10 décembre lorsqu’un corbeau a décidé de débarquer et de faire leur connaissance en volant pendant plus de 45 minutes aux côtés de leur véhicule.

Le résultat a été une vidéo Youtube de l’oiseau qui a été vue plus de 5 000 fois depuis sa mise en ligne le 13 décembre. Lavoie dit que même si la vidéo n’a duré que 23 minutes, la rencontre a duré plus de 45.

« Nous recherchions une nouvelle expérience », explique Lavoie, qui voyageait vers le sud après un séjour de six mois à White Plans, au Yukon. “Nous avons voyagé dans le nord pour acquérir ce type d’expérience.”

Alors que l’oiseau plongeait à côté, il y a plusieurs moments où il s’est esquivé – pour revenir dans l’image. Conduisant sur l’autoroute déserte, Lavoie admet qu’il y a eu des moments tendus.

« Je conduisais à environ 80 km/h lorsque le corbeau s’est d’abord abattu », a déclaré Lavoie. “J’étais définitivement assez nerveux au début quand il a disparu. Au bout d’un moment, je me sentais plus à l’aise avec la proximité.

Les corbeaux sont souvent considérés comme des animaux spirituels, les oiseaux symbolisant l’intelligence, l’opportunité et l’orientation. C’est certainement ce que ressentait la petite amie de Lavoie, car à un moment de la vidéo, on peut entendre Young dire que l’oiseau les conduisait vers leur destination.

“Je pense que les corbeaux sont des animaux extrêmement intelligents”, a déclaré Lavoie. «Je crois que cela aurait pu être d’attraper le brouillon dans le but d’économiser de l’énergie. Les sources de nourriture sont limitées en hiver et économiser une énergie précieuse aurait été une raison de suivre.

Vers la fin de la vidéo, Lavoie sort et s’approche de l’animal avec de la nourriture. Avec ses affaires bien rangées dans sa voiture, la seule chose dont il disposait était des friandises pour chats.

“Je voulais m’arrêter pour voir à quel point c’était confortable avec les gens”, a déclaré Lavoie. «Après lui avoir donné des friandises pour chats Temptations, nous sommes partis. Il a rattrapé à nouveau et a suivi pendant encore plus de 20 minutes.

En téléchargeant la vidéo sur YouTube, il pensait principalement que ce serait uniquement pour les amis et la famille – Lavoie ne s’attendait certainement pas à ce que la vidéo gagne le trafic qu’elle a en effet.

“Un ami a partagé la vidéo et ça a explosé à partir de là”, a déclaré Lavoie.

Lavoie et Young voyagent pour les vacances. Voler de Whitehorse à Winnipeg pour voir la famille, puis se diriger ensuite vers les îles Galapagos.

Pourtant, la rencontre avec le corbeau est quelque chose qu’il n’oubliera jamais.

« J’ai eu la chance de vivre de nombreuses rencontres rapprochées avec la faune », a déclaré Lavoie. “Mais celui-ci est dans les livres à coup sûr.”

