Vidéo raciste de Caleb Kennedy: Qu’a dit le finaliste d’American Idol?

Finaliste d’AMERICAN Idol Caleb Kennedy a chuté de façon sensationnelle hors du spectacle.

La décision de choc est venue après un Une vidéo prétendument raciste impliquant le chanteur de 16 ans a refait surface.

Caleb Kennedy a abandonné l’idole américaine[/caption]

Quelle est la vidéo KKK de Caleb Kennedy?

Le 12 mai 2021, une vidéo controversée du candidat Caleb Kennedy a refait surface en ligne.

Le clip montre l’adolescent assis à côté d’un ami portant une cagoule «style KKK».

Dans la vidéo, le natif de Caroline du Sud, âgé de 16 ans, peut être vu assis à côté d’un copain qui porte une cagoule blanche en forme de cône qui couvrait son visage avec seulement des trous pour les yeux.

La tenue ressemblait à l’uniforme du Ku Klux Klan – un groupe de haine terroriste suprémaciste blanc formé en 1865.

Caleb est vu dans une vidéo prétendument raciste[/caption]

Comment la vidéo raciste a-t-elle fait surface?

Il est rapporté que la vidéo avait déjà été diffusée sur les réseaux sociaux de Caleb depuis qu’il était plus jeune – bien que son âge ne soit pas clair à l’époque.

On ne sait pas qui a republié le clip.

Dans une déclaration au Journal des hérauts, La mère de Caleb, Anita Guy, a déclaré que la vidéo avait été prise quand Kennedy avait 12 ans, après avoir regardé le film «Les étrangers: proie la nuit», dans lequel un personnage porte une cagoule sur la tête.

«Je déteste que cela se soit produit et comment Caleb est dépeint par les gens en ligne», a déclaré Anita. «Cette vidéo a été prise après que Caleb eut regardé le film The Strangers: Prey at Night et qu’ils imitaient ces personnages.

«Cela n’avait rien à voir avec le Ku Klux Klan, mais je sais que c’est à ça que ça ressemble. Caleb n’a pas d’os raciste dans son corps.

«Il aime tout le monde et a des amis de toutes les races.»

Caleb a quitté la série après qu’une vidéo refaite à la surface l’ait montré à côté d’un ami portant une capuche de style KKK[/caption]

Qu’a dit Caleb Kennedy?

Après avoir reçu des réactions négatives pour le resurfaçage de la vidéo, Caleb a annoncé sur ses médias sociaux qu’il avait quitté le concours de chant ABC.

«Hey vous tous, ça va être un peu une surprise, mais je ne serai plus sur Idole américaine.

«Il y avait une vidéo qui a fait surface sur Internet et qui montrait des actions qui n’étaient pas censées être prises de cette manière», a-t-il écrit dans de longues excuses.

Il s’est excusé pour les gens « décevants »[/caption]

Il a poursuivi: «J’étais plus jeune et je n’ai pas pensé aux actions, mais ce n’est pas une excuse. Je veux dire pardon à tous mes fans et à tous ceux que j’ai laissés tomber.

«Je vais prendre un peu de temps sur les réseaux sociaux pour m’améliorer, mais en disant cela, je sais que cela a blessé et déçu beaucoup de gens et fait perdre le respect aux gens pour moi.

« Je suis vraiment désolé! Je prie pour pouvoir un jour regagner votre confiance en qui je suis et avoir votre respect! Merci de me supporter. »

Caleb a été élu dans le Top 5 d’American Idol[/caption]

Est-ce que Caleb sera remplacé sur American Idol

Le 11 mai 2021, Caleb a été élu dans le Top 5 d’American Idol pour la saison 19.

Bien qu’il ne soit qu’un adolescent, le chanteur country Caleb a souvent été félicité pour sa voix profonde par les juges. Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan.





Il devait être l’un des finalistes aux côtés de Chayce Beckham, Grace Kinstler, Willie Spence et Casey Bishop pour être dans le top 5.

Maintenant qu’il y aura une personne de moins que prévu initialement sur le prochain spectacle (16 mai 2021) et il n’y aura qu’une seule élimination plutôt qu’un double.

Les rapports affirment également que les producteurs ne prévoient PAS de remplacer Caleb par un autre concurrent – et seuls les 4 premiers continueront.