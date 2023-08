Vidéo : Quelques instants avant l’accident, Rolls-Royce menait un convoi de 14 voitures de luxe

La Rolls-Royce, qui est entrée en collision avec un camion-citerne sur l’autoroute Delhi-Mumbai à Nuhnear Delhi mardi, faisait partie d’un convoi de 14 voitures, ont montré des images de vidéosurveillance du péage de Hilalpur sur l’autoroute.

Aucun des 14 véhicules ne s’est arrêté pour payer le péage, ont montré les images filmées vers 11h15 le 22 août.

Les 14 voitures comprenaient deux Toyota Fortuner, une Rolls-Royce Phantom, un SUV Mercedes GL, une BMW Série 6, une BMW Série 5, deux ISUZU V Cross, deux Mercedes GL, une Hyundai Creta, une Ford Endeavour et une Toyota Hilux. .

L’accident, qui a tué deux personnes à bord du camion-citerne et blessé ceux qui voyageaient à bord de la très luxueuse Rolls-Royce, s’est produit à seulement 28 km de ce péage, 15 minutes après le passage du convoi.

Dans une grande révélation vendredi, un haut responsable de la police a confirmé que l’industriel et directeur du groupe Kuber, Vikas Malu, faisait partie des trois occupants de la Rolls-Royce qui a percuté un camion-citerne à essence à une vitesse extrêmement élevée. M. Malu suit un traitement dans un hôpital privé de Gurugram.

Deux des trois personnes à bord du camion-citerne – le chauffeur et son assistant – ont été tuées lorsque la Rolls-Royce Phantom l’a percuté sur l’autoroute New Delhi-Mumbai à Nuh. A l’exception du conducteur, tous les occupants de la voiture ont été hospitalisés.

S’adressant exclusivement à NDTV, le surintendant de la police de Nuh, Narendra Bijaraniya, a déclaré que tout le tronçon de l’autoroute était bordé de caméras de vidéosurveillance et que la police scannait les images. Le camion, a-t-il déclaré, a fait demi-tour sur l’autoroute et le Phantom roulait à très grande vitesse lorsque les deux sont entrés en collision.

NDTV a retrouvé le troisième occupant du pétrolier, Gautam, qui se remet de ses blessures dans sa maison d’Ujina, dans l’Haryana. Gautam, qui était assis à côté du chauffeur et de l’assistant, a déclaré que le camion faisait demi-tour lorsqu’il a été percuté par la Rolls-Royce. Ayant du mal à s’exprimer en raison de ses blessures, il a déclaré que la vitesse du Phantom était d’au moins 190 km/h et que le camion s’était renversé après avoir été heurté, affirmant que le conducteur de la voiture était en faute.

Les visuels du site de l’accident montraient qu’il ne restait plus grand-chose du Phantom, dont le prix dépassait Rs 10 crore. L’avant de la voiture a été complètement mutilé, le moteur était en feu et les portes se sont ouvertes sous l’effet d’un choc. L’état du camion était encore pire, il ne restait plus qu’un tas de métal après que l’incendie l’ait ravagé.

Un FIR a été enregistré et une enquête est en cours, a déclaré M. Bijaraniya.