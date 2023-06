VIDÉO : Pup met à l’épreuve le nouveau parc riverain de Kelowna

Le plus récent parc riverain de Kelowna est maintenant ouvert aux gens et aux chiots.

Le Pandosy Waterfront Park, récemment achevé, accepte les chiens en laisse et propose des équipements pour tout le monde.

Le parc, situé au 330 Meikle Avenue, au pied de Cedar Avenue, a été ouvert au public le samedi 24 juin.

Le chien de presse adjoint de Capital News, Ranger, s’est aventuré à Pandosy pour découvrir le nouveau spot. Il a testé les fontaines à eau du parc adaptées aux chiens et a déclaré qu’elles étaient en bon état. Le toutou a ajouté qu’il y avait beaucoup de bonnes odeurs à proximité et a apprécié les bâtons qui se trouvaient le long du front de mer.

Pour les amateurs de parcs humains, il y a des endroits sablonneux au bord du lac pour se détendre, un parc herbeux, des plages, des paniers de basket, une jetée, un quai flottant, un lancement accessible de kayak et de planche à pagaie, des tables de pique-nique, une promenade et une promenade pour faire du vélo et une brumisation station de refroidissement.

Ranger le chien a noté que la station de brumisation peut sembler effrayante au début, mais « il n’y a rien à craindre une fois que vous vous y êtes habitué ».

Certaines personnes testant le parc pour la première fois ont parlé à Capital News de leurs réflexions sur le nouveau développement. Ils ont dit qu’ils aimeraient que le parc ait plus d’ombre. Il y a un manque de couvert arboré dans le nouveau parc et, par conséquent, il peut faire très chaud l’après-midi. Apportez un parasol si vous prévoyez de sortir pour la journée et assurez-vous de porter un écran solaire.

Le coût total de la construction du parc est d’environ 4,5 millions de dollars. Pour plus d’informations sur les parcs de Kelowna, visitez kelowna.ca.

