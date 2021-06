Vidéo publiée, voiture de fuite retrouvée, un autre drive-by

Une chasse à l’homme intensive pour trois tueurs s’est poursuivie mardi pour un troisième jour à Miami, une ville en difficulté après une audacieuse fusillade au volant qui a fait deux morts et 21 blessés devant une salle de banquet tôt dimanche.

Lundi, une autre fusillade en voiture a fait deux blessés et une tentative de vol s’est transformée en fusillade alors que Miami lutte pour contenir la violence armée.

Le maire de Miami, Francis Suarez, a déclaré au Miami Herald que selon les rapports préliminaires de la police de Miami, deux personnes auraient été la cible d’une tentative de vol dans le quartier du 3101 North Miami Avenue, près d’un parking. Tous les trois étaient armés.

« Cela s’est transformé en fusillade », a déclaré le maire.

Lors de la fusillade dans la salle de banquet, la police a publié une vidéo montrant les trois hommes armés et masqués sortant d’un Nissan Pathfinder blanc. Les hommes ont laissé les portes ouvertes du véhicule et quelques secondes plus tard, ils se sont précipités à l’intérieur et sont repartis. La police a déclaré que les hommes avaient utilisé des fusils d’assaut et des armes de poing pour tirer sur une foule qui avait assisté à un concert dans la salle.

Le véhicule, qui aurait été volé le 15 mai, a été retrouvé lundi submergé dans un canal voisin. La police n’a révélé aucun motif clair, mais a déclaré que la fusillade était apparemment liée à une rivalité entre deux groupes.

« Nos équipes d’application de la loi … font tout leur possible pour traduire en justice les responsables des actes de violence de ce week-end », a tweeté la mairesse de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lundi soir. « Et nous travaillerons plus que jamais pour briser le cycle de la violence armée et empêcher la prochaine tragédie. »

Comment le tournage s’est déroulé

La fusillade a éclaté tôt dimanche près de Hialeah dans la salle de banquet El Mula, qui avait été louée pour un concert, a annoncé la police. Les suspects ont attendu dans le parking jusqu’à 40 minutes avant que trois personnes ne sortent du Nissan Pathfinder blanc et ne tirent sur la foule à l’extérieur.

Plusieurs personnes dans la foule ont été armées et ont riposté, ce qui a fait 23 personnes tuées, dont deux sont mortes sur les lieux, a indiqué la police. Les victimes n’ont pas été identifiées.

« Acte lâche »:Deux morts et plus de 20 blessés dans une fusillade dans la région de Miami

Cycle de rôles de violence à Miami-Dade

Deux personnes ont été abattues lors d’une fusillade en voiture devant une maison de North Miami lundi après-midi, au moins le sixième cas connu de violence armée depuis jeudi, a rapporté le Miami Herald. La vidéo obtenue par le Herald montre quelqu’un émerge de la banquette arrière d’une voiture avec un pistolet tiré, tirant plusieurs coups avant de remonter dans le véhicule, ce qui accélère. Le Herald a déclaré qu’une personne était dans un état critique avec une balle dans la poitrine et une autre était dans un état stable après avoir reçu une balle dans la jambe. Lundi également, une tentative de vol s’est transformée en fusillade à Midtown Miami qui a laissé un homme mort et un autre hospitalisé, a rapporté le Herald.

Une série de fusillades, un « acte de terrorisme domestique »

Le directeur de la police de Miami-Dade, Alfredo «Freddy» Ramirez III, a qualifié l’attaque de la salle de banquet d ‘«acte lâche de violence armée» et a promis de demander justice contre «ces meurtriers de sang-froid».

Le commissaire du comté, Keon Hardemon, a déclaré lors d’une conférence de presse que la fusillade, et d’autres ces derniers jours, avait eu un effet dissuasif sur la communauté.

« Nous devons être clairs sur ce qui se passe dans le comté de Miami-Dade. » Dit Hardemon. « Ce sont des actes de terrorisme intérieur. »

« Actes de terrorisme domestique »:Des détails émergent dans la fusillade dans la région de Miami

Le tournage de concert attire une grosse récompense

Le PDG de Camping World et personnalité de la télévision, Marcus Lemonis, a déclaré sur Twitter qu’il avait offert une récompense de 100 000 $ pour aider les autorités à «arrêter et condamner» les suspects.

La division de Miami du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a ajouté 25 000 $ à la récompense, Ramirez a tweeté plus tard, et Miami-Dade Crime Stoppers a contribué 5 000 $, portant le total à 130 000 $.

« C’est notre communauté, nous sommes plus forts ensemble », a déclaré Ramirez. « Nous avons besoin que notre comté intensifie ses informations. »

Ville, famille ressent la douleur

Ramirez a été interrompu lors d’un briefing lundi par un père en larmes de l’une des victimes tuées lors de la fusillade de dimanche. Clayton Dillard a plaidé pour obtenir des réponses, criant que quelqu’un a tué mon enfant »alors qu’il était escorté par des agents.

«C’est la douleur que vous voyez», a déclaré Ramirez après que les officiers aient emmené le père. « Ensemble, nous tous, nous devons travailler plus dur pour rendre justice à ces familles. »