Vidéo publiée de Trump irritable lors de sa déposition lors d’un procès pour fraude civile | Donald Trump

Quelques mois avant que Donald Trump ne devienne témoin lors de son procès pour fraude civile à New York, l’ancien président s’est retrouvé face à face avec le procureur général de l’État qui le poursuit en justice alors qu’il siégeait pour une déposition l’année dernière dans son bureau de Manhattan.

La vidéo rendue publique vendredi de la séance de sept heures à huis clos d’avril dernier montre l’attitude du favori républicain à la présidentielle passant du calme et de la froideur à l’indignation – déchirant à un moment donné le procès intenté par la procureure générale, Letitia James, contre lui en tant que « honte » et « une chose terrible ».

Assis, les bras croisés, Trump incrédule s’est plaint à l’avocat de l’État qui l’interrogeait qu’il était obligé de « me justifier devant vous » après des décennies de succès dans la construction d’un empire immobilier désormais menacé par le procès.

Trump, qui affirme que le procès de James fait partie d’une « chasse aux sorcières » politiquement motivée, s’est montré démonstratif dès le début. La vidéo le montre souriant et faisant la moue alors que la procureure générale, une démocrate, se présente et lui dit qu’elle est « engagée dans une procédure judiciaire juste et impartiale ».

Le bureau de James a publié la vidéo vendredi en réponse aux demandes des médias en vertu de la loi sur la liberté d’information de New York. Les avocats de Trump avaient déjà publié une transcription de ses remarques au procès en août.

Le procès de James accuse Trump, son entreprise et ses hauts dirigeants d’avoir fraudé des banques, des assureurs et d’autres en gonflant sa richesse et en exagérant la valeur des actifs dans les états financiers annuels utilisés pour garantir des prêts et conclure des transactions.

Le juge Arthur Engoron, qui tranchera l’affaire car le jury n’est pas autorisé dans ce type de procès, a déclaré espérer obtenir une décision d’ici la fin janvier.

La vidéo de vendredi est une occasion rare pour le grand public de voir Trump comme témoin.

Les caméras n’étaient pas autorisées dans la salle d’audience lorsque Trump a témoigné le 6 novembre, ni lors des plaidoiries finales de l’affaire le 11 janvier, lorsque Trump a défié le juge et a prononcé une diatribe de six minutes après que ses avocats ont parlé.

Voici les points saillants de la déposition enregistrée de Trump :

“Vous n’avez pas de dossier”

En disant à James et à son équipe : « vous n’avez pas de dossier », Trump a insisté sur le fait que les banques, selon elle, ont été trompées par des valorisations élevées, n’ont subi aucun préjudice, ont été payées dans le cadre de ses transactions et « à ce jour n’ont aucune plainte ».

« Savez-vous que les banques ont gagné beaucoup d’argent ? » a demandé Trump, avant-première de son témoignage ultérieur au procès. « Savez-vous que je ne crois pas avoir jamais reçu ne serait-ce qu’une mise en demeure et, même pendant Covid, les banques ont toutes été payées. Et pourtant, vous poursuivez au nom des banques, je suppose. C’est fou. Toute cette affaire est folle.

Ne me croyez pas sur parole

Trump a déclaré qu’il n’avait jamais pensé que ses états financiers « seraient pris très au sérieux » et que les personnes qui faisaient affaire avec lui avaient été suffisamment averties de ne pas leur faire confiance.

Trump a affirmé que les déclarations étaient principalement destinées à son usage, même s’il a admis que les institutions financières les demandaient parfois. Même alors, il a insisté sur le fait que cela n’avait pas d’importance juridique si elles étaient exactes ou non, car elles étaient accompagnées d’une clause de non-responsabilité.

«J’ai une clause là-dedans qui dit: ‘Ne croyez pas cette déclaration.’ Sortez et faites votre propre travail », a déclaré Trump. « Vous n’êtes censé accorder aucune crédibilité à ce que nous disons. »

“Le métier le plus important au monde”

Après avoir été élu, a déclaré Trump, il était occupé à résoudre les problèmes du monde, comme empêcher le dictateur nord-coréen Kim Jong-un de lancer une attaque nucléaire.

“Je considérais qu’il s’agissait du travail le plus important au monde, celui de sauver des millions de vies”, a témoigné Trump. « Je pense qu’il y aurait un holocauste nucléaire si je ne m’occupais pas de la Corée du Nord. Je pense qu’il y aurait une guerre nucléaire si je n’étais pas élu. Et je pense que vous pourriez avoir une guerre nucléaire maintenant, si vous voulez connaître la vérité.

Vue obstruée

Dans l’un de ses moments les plus animés, Trump a exhorté ses inquisiteurs à regarder par la fenêtre pour avoir une vue de sa tour de bureaux du 40 Wall Street – juste en face du bureau de James où il a témoigné.

Lorsqu’on lui a demandé comment se portait financièrement le bâtiment, Trump a fait un geste vers le bâtiment avec son pouce et a répondu : « Bien. C’est ici. Aimerais-tu le voir?”

“Je ne pense pas que nous soyons autorisés à ouvrir les fenêtres”, a déclaré l’avocat Kevin Wallace.

“Ouvrez le rideau”, a suggéré Trump, secouant la tête en attendant que quelqu’un l’oblige.

“Non”, a déclaré Wallace.