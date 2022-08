VIDÉO: Pride in the Puddle lance la première semaine officielle de la fierté pour la ville de Cariboo

La toute première semaine officielle de la fierté a été lancée à Williams Lake le 15 août avec la levée d’un drapeau de la fierté à l’hôtel de ville.

C’est la première fois que le drapeau de la fierté flotte à l’hôtel de ville de Lakecity et le maire Walt Cobb a lu une déclaration officielle de la semaine de la fierté de la ville et a présenté la déclaration encadrée à la Williams Lake Pride Society.

La cérémonie a réuni de nombreux partisans, des médias, des conseillers municipaux et la Première nation de Williams Lake Kukpi7 (chef) Willie Sellars.

« C’est long à venir », a déclaré Billie Sheridan, secrétaire et porte-parole de la Williams Lake Pride Society. “Je suis debout depuis quatre heures du matin avec un grand sourire sur le visage.”

Le maire de Williams Lake, Walt Cobb, a lu la déclaration officielle de la ville du 15 au 21 août comme semaine de la fierté dans la cité lacustre.

Sellars a également pris la parole avant de chanter et de jouer du tambour la chanson d’honneur.

Il a appelé cela un pas en avant pour la communauté.

“Tout le monde est égal à nos yeux.”

Sellars a également célébré le soutien que les événements locaux de Pride ont reçu dans le passé, ainsi que les entreprises qui ont apporté leur soutien à Pride in the Puddle.

Alors que Covid avait mis un frein aux festivités de la fierté des années précédentes, Sellars a déclaré qu’une semaine entière de la fierté “va ouvrir les portes”.

Alors que Sheridan a déclaré qu’elle s’attend à ce que cette année soit petite, elle a ajouté: “Tout commence petit et gagne.”

Les activités de cette semaine comprendront une soirée chemises teintées pour les jeunes le mercredi 17 août de 18 h 30 à 19 h animée par BGC Williams Lake, suivie de la célébration principale samedi.

De 16 h à 19 h le samedi 20 août aura lieu Pride in the Park au parc Boitanio, avec des jeux, des kiosques d’information et de la musique suivis d’un défilé de la fierté à 20 h 30 sur le thème « Illuminez votre vie » au centre-ville de Williams Lake .

Le groupe se retrouvera au parc de 21h30 à 22h30 pour de la musique et un marché nocturne pour les 14 ans et plus.

