VIDÉO : POV complet de l’aventure Bayou de Tiana au Magic Kingdom

Tiana’s Bayou Adventure ouvre cette semaine pour des avant-premières avant son ouverture officielle le 28 juin 2024. Disney a partagé un POV complet et de nouvelles photos de l’attraction Magic Kingdom.

Rejoignez la princesse Tiana et l’alligator Louis, passionné de jazz, dans leur voyage à travers un bayou scintillant alors qu’ils se préparent à une célébration animée pendant la saison du Mardi Gras. En chemin, vous rencontrerez des visages familiers et vous ferez de nouveaux amis au fur et à mesure que vous entrerez dans le prochain chapitre de l’histoire inspirante de Tiana. Profitez de la première vidéo POV de l’attraction, dont l’ouverture est prévue à Walt Disney World le 28 juin et plus tard cette année à Disneyland.