Vidéo : Pourquoi tant de « négationnistes » ont perdu en 2022

La croyance selon laquelle Donald Trump a effectivement remporté les élections de 2020 est répandue parmi ses partisans les plus dévoués. Il repose sur des allégations de fraude électorale massive qui n’ont jamais été étayées. Et lors des élections de 2022, de nombreux «négateurs des élections» se sont présentés pour des bureaux au niveau de l’État qui ont un contrôle direct sur les élections, promettant de limiter l’accès au vote s’ils gagnaient. De tous les candidats républicains aux postes d’administration électorale cette année, plus de la moitié ont ouvertement affirmé que Trump avait gagné en 2020.

Mais lorsque les élections ont eu lieu, les candidats les plus en vue parmi ces candidats négateurs des élections, dont beaucoup ont été favorisés pour gagner, ont en fait perdu. Et l’histoire de la raison pour laquelle beaucoup d’entre eux ont perdu est en fait l’histoire de milliers de citoyens ordinaires utilisant les outils de la démocratie pour protéger la démocratie.