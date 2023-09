Vidéo : porteur du flambeau généré par ordinateur lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques

Une vidéo de la cérémonie d’ouverture colorée des 19e Jeux asiatiques à Hangzhou est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’événement comportait plusieurs parties spectaculaires, mais le point culminant a été un porteur de flambeau géant généré par ordinateur courant sur la rivière Qiantang et allumant une flamme de cérémonie au stade du Centre sportif olympique. La silhouette dorée et brillante porte la flamme jusqu’au stade où les jeux commencent sur le thème « Les marées déferlent en Asie » – le mélange de la Chine, de l’Asie et du monde dans la nouvelle ère, ainsi que l’unité, l’amour et l’amitié des deux pays. Les personnes asiatiques.

La cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques a eu lieu à Hangzhou, en Chine. pic.twitter.com/H1U180qD3Z – Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 24 septembre 2023

Maintenant,Poste du matin de la Chine du Sud (SCMP) a déclaré dans un rapport que le personnage de CGI avait reçu un nom – Xiao Huomiao – qui signifie « petite flamme » en mandarin.

Il a été créé en filmant les mouvements de Gao Yu, un élève du collège Yuyan de Guangzhou, dans le district de Huangpu.

SCMP a affirmé que l’adolescent avait été choisi parmi 100 millions de candidatures parce qu’il répondait aux critères d’être « grand avec une bonne posture, ayant une formation sportive et des bras forts ».

Pour le tournage, Gao était vêtu d’un costume noir CGI doté de coussinets verts et jaunes et devait effectuer divers mouvements et actions tout en tenant l’une des torches de cérémonie.

« Bien que je ne sois pas réellement apparu, pouvoir participer à la cérémonie d’ouverture et même allumer le chaudron a été une expérience vraiment précieuse », a déclaré Gao au média.

Le personnage de CGI a traversé la ville en courant en direction du stade alors que plusieurs anciens champions olympiques chinois passaient des torches allumées à la prochaine personne en route vers le stade.

Xiao Huomiao n’était pas le seul à avoir fait preuve de magie générée par ordinateur lors de l’événement : ceux qui regardaient chez eux ont eu droit à un feu d’artifice généré par l’IA à la fin de la cérémonie.

Après avoir été retardés d’un an en raison de la politique zéro Covid désormais abandonnée de la Chine, les Jeux asiatiques ont débuté avec plus de 12 000 concurrents de 45 pays et territoires s’affrontant dans 40 sports.

Le stade « Big Lotus », presque rempli, d’une capacité de 80 000 places, a été décoré avec élégance pour l’occasion et a accueilli les athlètes des pays participants, dont l’Inde, sous des acclamations bruyantes.