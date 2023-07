Vidéo : Policiers "Malmené" Protestation des travailleuses, Congrès des revendications

Le Congrès a allégué que les travailleuses de son aile féminine avaient été « malmenées » par des policiers lors d’une manifestation contre l’inflation devant le siège du BJP à Delhi mardi.

Une vidéo tweetée par le Congrès montrait un flic en uniforme tirant une ouvrière par la main au milieu d’une forte résistance. Sanjeev Kumar, l’officier du poste de police du poste de police d’IP Estate, a également été vu en train de pousser une autre manifestante.

Le flic tentait seulement d’arracher une effigie du Premier ministre Narendra Modi aux manifestants, ont indiqué des sources policières, défendant l’action du SHO.

— Congrès (@INCIndia) 4 juillet 2023

Le Congrès a affirmé que les flics avaient « enfreint les protocoles » en envoyant des responsables masculins sur le site où les femmes manifestaient. Les protocoles établis suggèrent que seules les femmes doivent s’occuper des manifestantes ou des criminelles.

« Regardez cet inspecteur de la police de Delhi qui gifle. Les femmes protestaient contre la hausse de l’inflation. Cet inspecteur a commencé à se battre avec elles », a déclaré le Congrès en tweetant une vidéo de l’incident.

Le secrétaire général du Congrès, Jairam Ramesh, a déclaré que les manifestants exerçaient simplement leur droit démocratique de manifester.

« Aujourd’hui, ils ont enfreint tous les protocoles en envoyant des officiers masculins pour malmener les travailleurs du Congrès de Mahila qui protestaient contre la hausse intolérable des prix des produits de base. Ils n’exerçaient que leur droit démocratique de s’agiter légalement », a-t-il tweeté.

Mais les manifestants n’avaient pas d’autorisation préalable pour organiser la manifestation, ont indiqué des sources policières. Les grands rassemblements sont interdits dans la région, ont-ils ajouté.

Le chef du Congrès, KC Venugopal, a qualifié les flics de « crétins du BJP en uniforme » et a cherché à savoir qui avait donné des instructions aux responsables masculins pour « malmener » les travailleuses. « Les femmes supportent le plus gros poids de la hausse des prix et le BJP croit en l’annulation de leur protestation, pas en la résolution de leur douleur », a-t-il ajouté.

Des femmes officiers étaient sur place; les manifestants tentaient d’endommager certaines statues et d’empêcher les flics de faire leur devoir, a déclaré l’agence de presse PTI citant un haut responsable.