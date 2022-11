VIDÉO : Plus de 100 animaux secourus bloqués à l’hôtel de Revelstoke

En entrant dans les couloirs du rez-de-chaussée du Revelstoke Days Inn, vous pouviez sentir les animaux avant de les voir.

Un transport bénévole du service Running Wild Rescue de Moose Jaw, en Saskatchewan, s’est arrêté à Revelstoke où ils ont laissé un mélange de plus de 100 chats et chiens. Le transport amenait les animaux de Moose Jaw à Vancouver, déposant les rescapés en cours de route. Kristin Henry, Anthony James et Sade Smith étaient à Revelstoke depuis Nelson pour récupérer leur chiot lorsqu’ils se sont soudainement retrouvés à s’occuper de tous les animaux mercredi 16 novembre soir.

«Je n’ai certainement pas dormi et je n’ai aucune expérience avec ceci ou quelque chose comme ça. Nous faisons simplement de notre mieux pour nous assurer que les animaux vont bien », a déclaré Henry.

Les navires Running Wild Rescue ont adopté des animaux de compagnie par transport bénévole dans diverses régions du Canada.

Lorsqu’un transport de bénévoles a frappé une tempête de neige alors qu’il se dirigeait vers l’ouest hors de la Saskatchewan, son voyage a été ralenti, ce qui l’a obligé à prendre plus de temps que la normale. Plus ils passaient de temps à conduire, pire c’était pour les animaux et les chauffeurs.

“Ils ne se sentaient pas à l’aise de continuer le voyage”, a déclaré Henry, ajoutant qu’ils “ne pensent certainement pas qu’il y ait une mauvaise intention ici ou quelque chose comme ça. C’était vraiment juste la tempête de neige », qui a tout ralenti.

Ainsi, avec les membres de l’équipe Running Wild Rescue en route depuis Moose Jaw, Henry, James et Smith ont dû s’occuper de tous les animaux jusqu’à ce que davantage d’aide puisse arriver.

N’ayant réservé qu’une seule chambre pour eux-mêmes, le groupe a dû demander l’aide du personnel du Days Inn pour héberger les animaux. Quand ils l’ont fait, le groupe le personnel était plus que serviable.

« Ils ont été géniaux. Ils ont dit: “ne vous inquiétez pas de l’odeur comme tout ce dont vous avez besoin”, a déclaré Smith.

Alors que Smith expliquait comment le personnel du Days Inn aidait, un membre de leur équipe aidait à laver un chat dans la salle de bain de la chambre d’hôtel.

Une fois les animaux localisés, le groupe a reconnu qu’il avait besoin d’aide pour s’occuper d’eux et a posté sur la page Facebook de la communauté de Revelstoke. Jeudi matin, des fournitures de la Humane Society et des bénévoles avaient afflué à l’hôtel pour aider.

« Tout le monde vient de participer. C’est génial pour votre communauté. Tant de gens! C’est comme si nous refusions des gens », a déclaré James.

Un bénévole s’est présenté pour emmener la plupart des chiens dans un chenil local pour les nourrir, les laver et les laisser courir.

Breanne Wallach s’est présentée à l’hôtel vers 11 heures. Juste après 16 heures, elle était toujours là pour aider à laver les chats.

« Je pense que nous avons probablement fait environ 30 à 35 chenils. Et puis environ 50% d’entre eux n’avaient qu’un seul chat, puis les autres avaient entre 2 et 5 chats », a déclaré Wallach.

L’organisateur est en route vers Revelstoke pour continuer le voyage et livrer les animaux à leurs nouvelles maisons.

