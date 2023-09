Vidéo: "Planifier une évasion," Déclare le gouverneur de New York alors que des crues soudaines frappent la ville

La ville de New York a déclaré un état d’urgence alors que de fortes pluies torrentielles ont déclenché des crues soudaines, des glissements de terrain de boue et paralysé les déplacements dans la ville.

Le service météorologique national a signalé que plusieurs régions ont reçu environ 10 à 15 cm de précipitations depuis vendredi matin, et 2 pouces supplémentaires sont attendus dans les heures à venir.

« Les voies d’évacuation »

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré l’état d’urgence dans la ville de New York, à Long Island et dans la vallée de l’Hudson, alors que les pluies obstruaient les routes, paralysaient les métros et d’autres modes de transport.

La gravité des inondations est devenue évidente lorsque le gouverneur de l’État de New York a demandé aux habitants de planifier leurs « voies de fuite » et de ne pas attendre que le niveau de l’eau « atteigne leurs genoux ».

Kathy Hochul a exhorté tous les New-Yorkais à vérifier les mises à jour météorologiques, les horaires et à faire preuve de prudence.

Je déclare l’état d’urgence dans la ville de New York, à Long Island et dans la vallée de l’Hudson en raison des précipitations extrêmes que nous observons dans toute la région. Veuillez prendre des mesures pour rester en sécurité et n’oubliez pas de ne jamais tenter de circuler sur des routes inondées. – Gouverneur Kathy Hochul (@GovKathyHochul) 29 septembre 2023

Lors d’une conférence de presse, le gouverneur Hochul a souligné l’importance de la sécurité et a mis en garde contre toute tentative de déplacement sur des routes inondées.

Elle a également ajouté que les autorités s’inquiétaient du sort des personnes vivant dans des maisons en sous-sol après qu’un certain nombre de personnes se soient noyées lors de l’ouragan Ida en 2021.

La tempête massive qui a frappé la ville jeudi soir a laissé tous les terriers de New York et ses environs en alerte d’inondation.

Une petite inondation à Brooklyn, New York ce matin. Ce n’est pas une grosse affaire. C’est ce qui arrive lorsque l’on n’entretient pas correctement les systèmes de drainage, mais j’entends déjà les démocrates crier au « changement climatique ». pic.twitter.com/MZSxIUfQr3 – Homme noir de banlieue 🇺🇸 (@niceblackdude) 29 septembre 2023

Transports publics interrompus

Les systèmes de transports publics de la ville sont en panne. Les rues et les autoroutes sont submergées sous l’eau.

« Il y a actuellement des interruptions de service sur chaque ligne du métro de New York en raison de pluies extrêmes et d’inondations soudaines dans toute la ville », a déclaré Mark D. Levine, président de l’arrondissement de Manhattan.

Les systèmes de métro de la ville de New York sont à l’arrêt et au moins un terminal de l’aéroport LaGuardia a été fermé vendredi.

Le service météorologique national a publié un avis sévère, exhortant les résidents à « se déplacer maintenant vers des terrains plus élevés » et à agir rapidement pour assurer leur sécurité.

Le département du métro a publié une déclaration avertissant les habitants de la ville de la connectivité ferroviaire limitée.

Le service de métro est extrêmement limité en raison des fortes inondations causées par les pluies. Le service peut être suspendu sur certaines stations. Vérifier https://t.co/vhZQ2kZ2vb pour voir si le service fonctionne à votre station. pic.twitter.com/Fr4AX72syj – Métro de New York (@NYCTSubway) 29 septembre 2023

Des photos et des vidéos circulant sur Internet ont révélé des parties importantes de la ville sous l’eau. Des New-Yorkais ont été vus pataugeant dans l’eau jusqu’aux genoux.

⚠️ NYC connaît un épisode de pluie extrême. Si vous vivez dans un appartement au sous-sol, déménagez dans un rez-de-chaussée ou un étage supérieur. Si vous perdez le courant et avez un handicap, des besoins d’accès et fonctionnels, ou si vous utilisez un équipement de survie (LSE) et avez besoin d’aide, composez le 911. pic.twitter.com/wEGCKtkOCE – Logement à New York (@NYCHousing) 29 septembre 2023

Jour le plus pluvieux depuis deux ans

Lors d’une conférence de presse en ligne, le commissaire à la gestion des urgences de la ville de New York, Zachary Iscol, a déclaré que vendredi marquait la journée la plus humide depuis l’ouragan Ida il y a deux ans.

« Ce n’est pas une statistique à prendre à la légère. Elle montre à quel point il est crucial pour nous tous de prêter une attention particulière aux avis météorologiques et de toujours prendre les précautions nécessaires », a-t-il ajouté.

M. Iscol a également déclaré que les autorités s’attendent à ce que deux à quatre pouces supplémentaires soient probables tout au long de cet après-midi.

« Nous avons mis en place plusieurs plans d’urgence, mais en fin de compte, vous savez que vous êtes votre première ligne de défense pour vous-même et vos proches », a-t-il déclaré.

Des alertes d’urgence ont été envoyées sur les téléphones portables de la ville à 9h30, heure locale, par le National Weather Service (NWS).