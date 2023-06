Vidéo & Photo – Hollywood Life

Voir la galerie







Cindy Crawford tué dans une paire de marguerites ducs. Le super mannequin emblématique, 57 ans, arborait les coupes en jean avec des bottes de cow-boy de couleur camel, un chapeau de cow-boy et un t-shirt jaune surdimensionné alors qu’elle se promenait dans le désert de Las Vegas pour une séance photo avec nul autre que David Yarrow. La poussière du sol s’est élevée dans le ciel alors que Cindy faisait son défilé classique pour le célèbre photographe et son équipe, canalisant les vibrations de sa légendaire publicité Pepsi de 1992 dans la deuxième vidéo de sa publication sur le carrousel Instagram. Dans le quatrième plan, elle portait à nouveau la même tenue alors qu’elle s’appuyait contre une camionnette colorée de style vintage.

Dans l’inoubliable publicité du Super Bowl, Cindy – alors âgée de 26 ans – arborait une paire de daisy dukes, un débardeur blanc et un gilet en jean alors qu’elle ouvrait une canette de soda pour prendre une gorgée. En 2018, elle a également recréé la publicité avec son fils Presley Walker Gerber – arborant également un ensemble en jean.

Dans une légende de son dernier message, Cindy a révélé qu’elle avait tourné sur la Route 66 au Nevada alors qu’elle criait David – ainsi que la raison philanthropique de la superbe séance photo. « Il n’y a pas beaucoup de photographes pour lesquels j’accepterais un appel à 5h du matin, mais @davidyarrow en fait partie. J’adore travailler avec David – non seulement il est amusant et énergique, mais il me fait sortir et dans le personnage et crée de superbes récits, donc je m’amuse à me déguiser », a commencé le natif de DeKalb, dans l’Illinois.

« Hier, nous avons passé une journée dans le désert – à regarder le lever du soleil à Joshua Tree et à terminer la journée sur l’emblématique Route 66 », a-t-elle ajouté. « Merci à toute l’équipe d’avoir fait de cette journée une excellente journée – en particulier @peter.savic, @francescatolot, @allowitzstyles et @jennijacobs. J’ai hâte de partager les images finales. Et ce qui le rend encore plus significatif, c’est que la vente de ces images permet de récolter des fonds pour l’American Family Children’s Hospital de Madison, dans le Wisconsin, où mon frère a été soigné pour une leucémie. Je ne peux pas penser à une meilleure façon de lui rendre hommage », a-t-elle également écrit, faisant référence à son défunt frère cadet Jeffery, décédé à seulement trois ans.

