VIDÉO : Pas de pénurie de vendeurs chez Creative Chaos à Vernon

Sean Matthews, propriétaire de Tracy Fine Products, était l’un des centaines de vendeurs au salon d’artisanat Creative Chaos de cette année à Vernon du vendredi 2 juin au dimanche 4 juin 2023. (Brendan Shykora – Morning Star) Gérard Masson, propriétaire de L’Art de Vivre, vend tous les types de produits textiles imaginables, avec des tissus importés de France. (Brendan Shykora – Étoile du matin) Terry Martens était au stand de Creative Chaos à la place de sa femme, qui fabrique des produits de décoration intérieure dans le cadre de leur entreprise, Signs from the Heart. (Brendan Shykora – Étoile du matin)

Le plus grand salon d’artisanat d’été de l’Ouest canadien bat son plein à Vernon.

Creative Chaos a débuté vendredi et se poursuivra jusqu’à dimanche au Vernon Recreation Centre, au Vernon Curling Club et à l’aréna Priest Valley.

Des centaines de vendeurs sont présents à l’événement de trois jours, vendant des produits allant de l’artisanat aux jeux en passant par les bijoux, le vin et bien plus encore.

Sean Matthews, propriétaire de Tracy Fine Products, vient de Calgary à Creative Chaos depuis 10 ans.

« De grandes foules se présentent chaque année, et c’est impressionnant, et cela conduit également à de bonnes ventes », a-t-il déclaré. « Mais c’est vraiment impressionnant de voir combien de personnes viennent dans cette ville relativement petite en si grand nombre. »

Matthews fabrique des produits en bois tourné à l’aide d’un tour, fabrique des moulins à poivre, des moulins à café, des coupe-pizza, des cuillères à glace, des stylos et bien plus encore. Il tire la majeure partie de son bois de l’Okanagan.

Il dit que ses moulins à poivre sont de loin l’article le plus populaire qu’il vend, représentant près de la moitié de ses revenus. Il dit que les moulins à poivre sont «très old school» et sont réglables à l’aide d’une vis en haut. Sans oublier, ils sont très durables ; le moulin à poivre qu’il utilise à la maison a duré 10 ans.

« J’essaie juste de faire des produits de très haute qualité », a-t-il déclaré, ajoutant que les affaires avaient été bonnes jusqu’à présent cette année, à égalité avec les ventes de l’année dernière qui étaient « fantastiques ».

Un autre vétéran de Creative Chaos, Gérard Masson, vient au salon de l’artisanat depuis 23 ans. Originaire du sud de la France, il a déménagé d’Edmonton à Victoria il y a un an.

L’entreprise de Masson, L’Art de Vivre, offre des produits de tissus de haute qualité qui sont importés de France et coupés et cousus au Canada. Ses articles comprennent des nappes, des sets de table, des tabliers, des housses de couette – « tout ce que vous pouvez imaginer avec du tissu ».

« C’est vraiment une bonne ambiance, pour nous il y a beaucoup d’achalandage au niveau des gens à cause du fait que c’est gratuit pour les gens d’entrer », a dit Masson. « Nous avons de bons retours, les gens reviennent et achètent plus de choses chaque année parce qu’ils sont satisfaits de la qualité. »

Proposant des produits de décoration pour la maison, Signs from the Heart avait mis en place un stand proposant des enseignes fabriquées à partir de zéro en bois. Terry Martens tenait le stand de sa femme, qui n’a pas pu y assister, et a déclaré que les affaires étaient stables tout au long de la journée de vendredi.

« Elle fabrique toutes ces enseignes à partir de zéro et elle le fait depuis environ quatre ans », a déclaré Martens, expliquant que sa femme teint le bois et fabrique les cadres des enseignes à la main, avant de peindre un message sur le bois.

Ce n’est que la deuxième année que le couple participe à Creative Chaos, et ils prévoient de revenir dans le futur.

« Nous nous amusons beaucoup », a déclaré Martens.

Brendan Shykora

CommerceÀ vendrePlace de marchéVernon