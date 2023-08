Vidéo: Partages du député du Pendjab "Expérience horrifiante" Sur le vol IndiGo sans AC

IndiGo a présenté ses excuses aux passagers après avoir signalé un vol d’une heure extrêmement inconfortable avec la climatisation de l’avion éteinte – en été – en raison d’un problème technique.

Les passagers ont tweeté des visuels de personnes utilisant les cartes de sécurité de l’avion comme éventails. Un agent de bord en sueur a également été vu en train de passer fréquemment des lingettes humides aux passagers.

« Nous nous excusons profondément pour les désagréments rencontrés par nos clients lors de votre récent voyage avec nous. Nous prenons au sérieux le confort et la satisfaction de nos clients et regrettons les désagréments sur le vol IndiGo 6E7261 de Chandigarh à Jaipur », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Il a déclaré que le système de climatisation de l’avion avait été inspecté après son atterrissage à Jaipur. « L’avion a été libéré pour les vols suivants après des inspections et des corrections approfondies », a déclaré IndiGo dans le communiqué.

Le chef du Congrès du Pendjab et député Amarinder Singh Raja Warring était également dans le même vol. Il a tweeté que c’était « l’expérience la plus horrible ».

« On nous a fait attendre environ 10 à 15 minutes dans la file d’attente sous le soleil brûlant et quand nous sommes entrés dans l’avion, à notre grande surprise, les climatiseurs ne fonctionnaient pas et le vol a décollé sans les climatiseurs allumés », a tweeté M. Warring. .

A eu l’une des expériences les plus horribles en voyageant de Chandigarh à Jaipur aujourd’hui dans l’avion 6E7261 par @IndiGo6E. On nous a fait attendre environ 10 à 15 minutes dans la file d’attente sous le soleil brûlant et lorsque nous sommes entrés dans l’avion, à notre grande surprise, les climatiseurs ne fonctionnaient pas et le… pic.twitter.com/ElNI5F9uyt — Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) 5 août 2023

« Dès le décollage jusqu’à l’atterrissage, les climatiseurs étaient éteints et tous les passagers ont été amenés à « souffrir » tout au long du voyage. Personne n’a répondu à la grave inquiétude pendant le vol. En fait, l’hôtesse de l’air a distribué « généreusement » des mouchoirs en papier. aux passagers d’essuyer la sueur », a tweeté le député, accompagné d’une vidéo prise à l’intérieur de l’avion.

M. Warring a demandé au régulateur de l’aviation DGCI et à l’Autorité des aéroports de l’Inde (AAI) de prendre des mesures contre IndiGo.