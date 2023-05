VIDÉO: Ours repéré près des propriétés de Vernon, rappelant de retirer les attractifs

Une femme de Vernon a capturé une vidéo d’un ours se promenant autour de sa propriété tôt jeudi matin, ce qui devrait rappeler que les ours sont sortis à cette période de l’année et que les gens peuvent prendre des mesures pour s’assurer que les animaux peuvent coexister pacifiquement avec les humains.

Betty Beck, qui a capturé la vidéo dans la ruelle derrière la 25e rue au large de la 39A Avenue, l’a dit elle-même : c’est « un rappel de sécuriser vos ordures et de surveiller vos enfants et vos animaux domestiques ».

L’agent de conservation du nord de l’Okanagan, Ken Owens, a déclaré vendredi que c’était le moment de l’année de vérifier les arrière-cours pour tout attractif qui pourrait conduire les ours sur une voie potentiellement mortelle.

« Les ours sont définitivement sortis de la tanière et ils ont perdu beaucoup de graisse corporelle pendant qu’ils sont dans la tanière, donc ils ont définitivement faim », a déclaré Owens à The Morning Star. « Nous avons tellement d’ours à cette période de l’année, et la saison de reproduction a commencé. »

Owens a déclaré que les volumes d’appels du Conservation Officer Service (COS) à Vernon ont récemment augmenté – ce qui n’est pas inhabituel à cette période de l’année, en particulier avec le temps chaud et sec – et les résidents et les entreprises doivent s’assurer que leurs propriétés sont exemptes de non- attractifs naturels.

« Principalement, ce à quoi nous avons affaire en ce moment, ce sont les ours dans les ordures, les ours dans les graines pour oiseaux, les ours dans le compost, et c’est tellement évitable », a déclaré Owens.

Owens a souligné qu’en vertu de la BC Wildlife Act, c’est une infraction pour un propriétaire de propriété ou d’entreprise d’avoir un attractif à la disposition des ours. L’amende pour cette infraction est de 230 $. Le COS fait appliquer la loi en collaboration avec les autorités locales pour sévir contre les résidents dont les propriétés peuvent conduire à des ours habitués aux ordures, et effectue des audits des attractifs pour les ours dans l’Okanagan pour assurer le respect de la Wildlife Act.

« Même s’il s’agit d’une truie avec des oursons nouveau-nés, ils s’habituent aux gens, ils perdent leur peur, ils sont conditionnés par la nourriture et cela s’aggrave progressivement là où cela met en danger la sécurité publique et la vie des ours », a-t-il déclaré.

Si un ours devient trop habitué aux ordures ou à d’autres attractifs, cela peut amener le CEM à devoir piéger et abattre l’ours.

« Ce n’est pas sorcier, et chaque année, nous devons coexister avec les ours, et c’est si facile à faire, mais nous avons besoin de l’adhésion de tous les membres de la communauté. »

Le COS propose plusieurs conseils pour assurer la sécurité des personnes et des ours et prévenir les dommages matériels :

• Conservez toutes les ordures en lieu sûr jusqu’au jour de la collecte. Entreposez les attractifs dans un bâtiment solide ou placez-les dans une poubelle certifiée résistante aux ours. Utilisez des poubelles certifiées résistantes aux ours dans toute la communauté. Une liste complète des produits certifiés peut être trouvée ici : Liste des produits résistants aux ours certifiés IGBC.

• Les mangeoires à oiseaux deviennent souvent des mangeoires à ours, alors s’il vous plaît, ne nourrissez les oiseaux que pendant les mois d’hiver. Abattez les mangeoires entre mars et novembre. Gardez le sol exempt de graines.

• Si vous compostez au pays des ours, créez votre tas de compost à l’intérieur d’une clôture électrique résistante aux ours.

Le public peut signaler les conflits avec des espèces sauvages dangereuses, lorsqu’il existe une menace pour la sécurité publique, à la ligne d’assistance sans frais Report All Braconers and Polluters (RAPP) au 1 877 952-RAPP (7277) ou visiter le site Web RAPP à www.rapp .bc.ca.

Brendan Shykora

AnimauxoursConservationVernon