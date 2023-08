Vidéo : Nitin Gadkari présente "Merveille d’ingénierie" Autoroute Dwarka

Le ministre des Transports de l’Union, Nitin Gadkari, a partagé une vidéo aujourd’hui sur X, anciennement Twitter, dévoilant la nouvelle autoroute Dwarka, la première autoroute surélevée à huit voies de l’Inde.

Nitin Gadkari a partagé la vidéo avec la légende « Marvel of Engineering: The Dwarka Expressway! A State-of-the-Art Journey into the Future »

Merveille d’ingénierie : l’autoroute Dwarka ! Un voyage à la pointe de la technologie vers le futur 🛣#DwarkaExpressway #PragatiKaHighway #GatiShakti pic.twitter.com/Qhgd77WatW — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) 20 août 2023

Selon la vidéo, l’autoroute Dwarka est une autoroute à quatre modules d’une longueur de 563 km. La route commence à Shiv Murti sur la route nationale 8 et se termine au péage de Kherki Daula à Gurugram. C’est le premier projet en Inde pour lequel 1 200 arbres ont été replantés.

Une fois terminé, le projet améliorera considérablement la connectivité entre Delhi et Haryana. Selon la vidéo, le temps de trajet de Dwarka à Manesar deviendra 15 minutes, Manesar à l’aéroport international Indira Gandhi deviendra 20 minutes, Dwarka à la frontière de Singhu deviendra 25 minutes et Manesar à la frontière de Singhu deviendra 45 minutes. Le projet renforcera également la connectivité du Centre international des congrès de Dwarka, secteur 25.

Des deux côtés de l’autoroute, il y a des routes de service à trois voies. Pour éviter les embouteillages, des points d’entrée ont été aménagés sur ces voies de desserte.

Selon la vidéo, deux lakh tonnes d’acier ont été utilisées dans la construction de l’autoroute, soit 30 fois plus que celle utilisée dans la Tour Eiffel. En outre, du béton de ciment de 20 lakh mètres cubes a été utilisé dans le projet, soit six fois plus que celui utilisé à Burj Khalifa.