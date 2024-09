Vidéo : Netflix dévoile la date de la première partie de la première série dramatique Netflix de Tyler Perry, « Beauty in Black », ainsi que les premières images et teasers

La série Beauty in Black de Tyler Perry sort le 24 octobre 2024, uniquement sur Netflix Netflix dévoile un premier aperçu et des images avec les principaux acteurs de STRONG BLACK Taylor Polidore Williams, Crystle Stewart, Amber Reign Smith, Xavier Smalls, Julian Horton, Steven G. Norfleet, Shannon Wallace, Joy Rovaris, Tamera « Tee » Kissen, Ursula O. Robinson et les LÉGENDES DE STRONG BLACK Charles Malik Whitfield, Ricco Ross, Richard Lawson et Debbi Morgan



La survie prend tout. À PROPOS DE LA BEAUTÉ EN NOIR : Beauty in Black de Tyler Perry suit deux femmes qui mènent des vies très différentes. Kimmie a du mal à gagner sa vie après que sa mère l’a mise à la porte et Mallory dirige une entreprise prospère. Elles se retrouvent mêlées à la vie de l’autre. Tyler Perry est créateur, réalisateur, scénariste et producteur exécutif. Beauty in Black est une production des studios Tyler Perry. Les producteurs incluent Will Areu, Angi Bones et Tony L. Strickland pour les studios Tyler Perry. Le chef du département coiffure est Shornell Young. Le chef du département maquillage est Syretta Bell. La créatrice des costumes est Raiyonda Vereen. Musique de Wow Jones et JimiJame$. Le casting comprend Taylor Polidore Williams dans le rôle de Kimmie, Amber Reign Smith dans le rôle de Rain, Crystle Stewart dans le rôle de Mallory, Ricco Ross dans le rôle d’Horace, Debbi Morgan dans le rôle d’Olivia, Richard Lawson dans le rôle de Norman, Steven G. Norfleet dans le rôle de Charles, Julian Horton dans le rôle de Roy, Terrell Carter dans le rôle de Varney, Shannon Wallace dans le rôle de Calvin, Bryan Tanaka dans le rôle de l’officier Alex, Joy Rovaris dans le rôle de Gillian, Xavier Smalls dans le rôle d’Angel, Charles Malik Whitfield dans le rôle de Jules, Tamera « Tee » Kissen dans le rôle de Body, Ursula O. Robinson dans le rôle de Delinda, Ashley Versher dans le rôle de Lena, George Middlebrook dans le rôle de l’officier Trackson. www.Netflix.com/BeautyinBlack