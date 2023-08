VIDÉO : Nautique wake and surf Regatta à la station de Kelowna

Certains des meilleurs athlètes de sports nautiques au monde ont épaté les foules lors de la toute première régate nautique, organisée par l’Eldorado Resort de Kelowna.

Des gens et des professionnels faisaient du wake, du surf et du foil lors du premier événement canadien. Certains spectateurs ont regardé depuis les quais d’Eldorado tandis que d’autres étaient assis au premier rang et ont regardé depuis leurs bateaux dans une ligne d’amarrage.

Il y avait aussi un concours de «groms», des démos et un DJ sur place pour maintenir l’ambiance.

Neuf athlètes professionnels étaient à la régate pour montrer des trucs, enseigner des leçons et inspirer la prochaine génération de cavaliers. Les athlètes Shaun Murray, Rusty Malinoski, John Akerman, Jodi Grassman, Noah Flegel, Drew Drennan, Erika Lang et Cory Teunissen étaient ravis de représenter leur sponsor, Nautique, lors de l’événement.

