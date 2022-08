VIDÉO : Naissances de bébés pandas roux étape importante

Par Frank Bucholtz/Spécial à Aldergrove Star

Il y a deux nouveaux pandas roux au zoo du Grand Vancouver, et ils font partie d’un effort beaucoup plus vaste pour aider à préserver et à améliorer cette espèce de mammifère en voie de disparition.

L’un est un mâle, l’autre une femelle.

Ce sont les premières naissances connues de bébés pandas roux en Colombie-Britannique, a déclaré Menita Prasad, directrice générale adjointe et directrice des soins aux animaux au zoo.

Les pandas roux ne sont pas des pandas. Ils sont beaucoup plus petits et sont également connus sous le nom de petit panda.

La longueur tête-corps varie de 51 à 63,5 centimètres (20,1 à 25 pouces), avec une queue allant de 28 à 48,5 cm (11 à 19,1 pouces). Ils pèsent entre 3,2 et 15 kg (7,1 à 33,1 livres).

Les pandas roux sont une espèce importante car ils aident à maintenir l’équilibre de leur écosystème. Leur aire de répartition naturelle se situe dans le nord du Myanmar, en Inde, au Népal, au Bhoutan et dans les provinces chinoises du Sichuan occidental et du Yunnan.

Ce sont les dernières espèces survivantes de leur famille taxonomique.

On pense que leur nombre à l’état sauvage est inférieur à 2 500 et, dans de nombreuses régions, leur habitat est fragmenté en raison de l’activité humaine. En tant qu’animaux solitaires, l’élevage est souvent difficile.

Ils ont une fourrure dense brun rougeâtre avec un ventre et des pattes noirs, des oreilles bordées de blanc, un museau principalement blanc et une queue annelée.

Ils ont des griffes incurvées et rétractables et un os en forme de pouce qui les aide à saisir les feuilles, les fruits et les branches d’arbres étroites.

Le régime alimentaire d’un panda roux est composé à 90 % de bambou. Leur fourrure épaisse isole du froid.

Les pandas roux vivent généralement des vies solitaires.

Les responsables du zoo ont observé qu’ils sont généralement assez silencieux, mais qu’ils émettent beaucoup de sons intéressants.

Le plus notable est ce qu’on appelle un “huff-quack”. Cela ressemble à un grognement de porc et à un couac de canard ; ils émettent aussi de petits cris et gazouillis.

Les pandas roux sont crépusculaires, ce qui signifie qu’ils sont plus actifs à l’aube et au crépuscule. En moyenne, ils passent environ 45 % de la journée éveillés.

L’histoire derrière les naissances au zoo est intéressante, a expliqué Prasad.

Au zoo du parc Assiniboine au Manitoba, un petit panda roux est né le 28 juin 2014. Il est devenu connu sous le nom d’Arun.

Une fois prêt à quitter sa mère, il a rejoint le Species Survival Plan (SSP), qui implique des zoos et des parcs naturels à travers le monde.

Le zoo du Grand Vancouver à Aldergrove a construit un tout nouvel enclos pour son arrivée.

Il est venu à Aldergrove le 28 mai 2015 et est depuis lors populaire auprès du personnel du zoo.

Il est très décontracté et ne s’énerve pour rien, bien qu’il soit assez pointilleux en matière de nourriture; il ne mangera qu’une marque spécifique de datte. Il est souvent motivé par le bambou, en particulier les pousses de bambou.

Il est également très énergique et a été vu bondir autour de l’enceinte de manière ludique.

Sa compagne Sakura est également née au Canada, au Zoo de Granby au Québec. Sa date de naissance est le 1er juillet 2013 (fête du Canada) – elle est donc une vraie Canadienne.

Le SSP l’a recommandée comme compagne pour Arun, et les deux se sont rencontrés pour la première fois le 4 mars de l’année dernière.

Ils s’entendent très bien, a expliqué Prasad.

CONNEXES: Rencontrez Sakura, le nouveau panda rouge du zoo du Grand Vancouver

Sakura est extrêmement motivée par la nourriture et aime les aliments sucrés, notamment les dattes et les poires. Elle vole souvent la nourriture sucrée d’Arun parce qu’elle aime tellement les sucreries. Elle est plus trapue que lui, son visage est plus gros et plus rond que le sien et aussi de couleur plus claire. Elle est la dominante du couple.

Les pandas roux se reproduisent généralement de janvier à mars, lorsque les jours commencent à rallonger. Les bébés naissent à la fin du printemps.

Pendant ce temps, les pousses et les feuilles de bambou sont les plus tendres et les plus digestes, ce qui aide la mère à se nourrir adéquatement tout en élevant ses bébés.

Les femelles créent des nids dans des arbres creux, des racines d’arbres et de petites enclaves, et tirent des feuilles et d’autres matériaux mous dans le nid.

Le personnel du zoo a construit de manière préventive trois nichoirs pour Sakura et les a placés dans différentes zones de l’enclos. En janvier, elle a commencé à tirer du matériel dans ces boîtes. Cela a été suivi par des signes de comportements d’accouplement évidents.

En avril, elle a commencé à protéger les nichoirs, et à la mi-mai, elle a commencé à nicher activement dans un nichoir en particulier, a raconté Prasad.

Le zoo avait prévu de faire une échographie, mais celle-ci était prévue le jour où le personnel a découvert les bébés – le 14 juin.

L’interaction avec la gardienne est réduite au minimum pour lui permettre d’élever ses petits aussi naturellement que possible, a expliqué Prasad.

Sakura est décrite comme une excellente mère et très protectrice envers ses petits.

Un bilan de santé visuel a lieu quotidiennement et il y a des pesées régulières. Les oursons seront bientôt de sortie dans leur enclos et commenceront à être vraiment actifs lorsqu’ils commenceront à manger des aliments solides à l’âge de trois mois.

Les oursons seront au zoo pendant au moins un an – le temps qu’ils resteront avec leurs mères dans la nature.

Au bout d’un an, SSP peut les jumeler avec des partenaires potentiels dans d’autres installations.

Il s’agit d’un énorme succès pour le SSP et d’une contribution majeure aux efforts de conservation en cours de cette espèce en voie de disparition.

«Les programmes SSP sont dirigés par des conseillers experts qui travaillent en coopération pour maximiser la diversité génétique, gérer de manière appropriée la répartition démographique et la durabilité à long terme des programmes animaliers au sein de l’Association des zoos et aquariums (AZA). Des plans d’élevage et de transfert sont élaborés dans le but d’avoir une population saine, génétiquement diversifiée et démographiquement stable pour l’avenir à long terme », selon un communiqué de l’AZA.

La naissance de ces pandas roux jumeaux fait partie de l’engagement du zoo en faveur de la conservation et de l’éducation, a déclaré Prasad, notant que les visiteurs du zoo pourront peut-être voir les petits assez bientôt, mais qu’il leur est demandé d’être attentifs et respectueux lors de leur visite.

RÉCENT: Un loup retrouvé mort, un disparu après une effraction au zoo de Langley

.