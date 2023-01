Vidéo: "Mon frère..." - Le ministre pleure en se souvenant d'un collègue du parti

Le ministre d’État de l’Union (MoS), Ashwini Choubey, s’est effondré lundi en se souvenant de Parshuram Chaturvedi, membre du comité de travail national du parti Bharatiya Janata Kisan Morcha, décédé lundi à Buxar.

“Je viens d’apprendre que mon jeune frère Parshuram Chaturvedi, qui m’a accompagné dans la grève de la faim pour soutenir les problèmes liés aux agriculteurs au cours des trois derniers jours dans un froid mordant, est mort d’une crise cardiaque”, a déclaré le ministre de l’Union en sanglotant fortement dans un conférence de presse.

Plus tôt, lors de la conférence de presse, le député de Buxar a allégué qu’il y avait eu des tentatives de l’attaquer deux fois au cours des dernières 24 heures à Buxar.

“Pendant mon programme à Buxar, contre les atrocités contre les agriculteurs, des hommes de main, à seulement cinq à six pieds de moi, sont venus balancer leurs bâtons en l’air pour tenter de m’attaquer, mais mes gardes du corps et le personnel de police ont attrapé trois personnes et m’a sauvé. S’ils ne les avaient pas attrapés, je ne sais pas ce qui se serait passé alors », a-t-il dit.

“En plus de cela, une personne s’est enfuie avec un pistolet de fabrication nationale en traversant le personnel de police, qui était présent dans l’exercice de ses fonctions. La police est restée des spectateurs muets”, a-t-il ajouté.

Il a dit qu’il avait écrit à l’inspecteur général adjoint de la police, au surintendant adjoint de la police et à tous les membres du bureau, et les avait informés de l’incident.

“Plus important encore, lorsque ces policiers et les militants présents ont emmené ces crétins au poste de police, étonnamment, pour leur donner une protection, la DSP de la police a dit à nos travailleurs et à l’AP que pas de problème, le ministre faisait son travail et les crétins font leur travail. C’est malheureux d’entendre quelque chose comme ça de la DSP du Bihar », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les trois personnes arrêtées pour l’avoir agressé ont ensuite été relâchées après avoir été mises sous pression par des personnalités influentes.

“Je veux demander à Nitish Kumar pourquoi les criminels qui ont été amenés au poste de police n’ont pas encore été arrêtés”, a-t-il dit, ajoutant qu’il voulait demander sous la pression de qui ils ont été libérés.

“Il y a eu des tentatives de m’attaquer deux fois au cours des dernières 24 heures à Buxar”, a ajouté le ministre de l’Union.

