Vidéo: Mamata Banerjee touche les pieds de Lalu Yadav avant la rencontre de l’opposition

Mamata Banerjee a rencontré aujourd’hui le politicien du Bihar Lalu Yadav et lui a touché les pieds dans une interaction chaleureuse un jour avant une méga réunion de l’opposition à Patna.

Les partis d’opposition « se battraient comme une famille et affronteraient le BJP un à un », a déclaré le ministre en chef du Bengale et chef du Congrès de Trinamool lors de la réunion de l’opposition convoquée par le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, qui a été à l’avant-garde des initiatives visant à unir les partis. contre le BJP avant les élections nationales de 2024.

Mamata Banerjee s’est exprimée à peu près au moment où son homologue de Delhi, Arvind Kejriwal, a averti que son parti Aam Aadmi (AAP) « sortirait » de la réunion si le Congrès ne le soutenait pas dans sa lutte contre l’ordonnance du Centre sur le contrôle des services à Delhi.

Mme Banerjee a détourné les questions sur l’ultimatum de M. Kejriwal, ainsi que sur sa propre rivalité avec le Congrès et la gauche dans son État.

« Je ne peux pas dire ce qui se passera lors de la réunion de demain. Mais je suis certaine que nous sommes tous ici pour combattre le BJP ensemble, comme une famille, en tête-à-tête », a-t-elle déclaré aux journalistes devant le domicile du vice-ministre en chef du Bihar, Tejashwi Yadav, où elle a rencontré ses parents Lalu Yadav et Rabri Devi, tous deux dirigeants du RJD et anciens ministres en chef.

« J’ai beaucoup de respect pour Lalu-ji. Le pauvre homme a été envoyé en prison et a dû passer beaucoup de temps à l’hôpital », a déclaré Mme Banerjee.

Elle a également partagé une anecdote légère. « Une fois, alors que Lalu ji et moi étions députés, il déclarait au Parlement que les prix de tous les légumes, pommes de terre, oignons, augmentaient. Je me suis levé et j’ai demandé ce qu’il en était du prix du Rabri (un bonbon) » dit-elle en jouant sur le nom de la femme du politicien.

« Lalu-ji a répondu, Rabri est le plus précieux, » sourit-elle.

« Il (Lalu Yadav) semble assez fort pour affronter le BJP », a déclaré le ministre en chef.

Mme Banerjee, qui est à Patna pour la réunion de demain, est arrivée avec son neveu Abhishek Banerjee, député.