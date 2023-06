Vidéo: Mamata Banerjee, le désaccord d’Ashwini Vaishnaw sur le crash d’Odisha

Le ministre des Chemins de fer de l’Union Ashwini Vaishnaw et le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee plus tôt samedi n’étaient pas d’accord sur le nombre de morts dans l’accident de train d’Odisha, leur argument étant filmé.

M. Vaishnaw, qui se tenait aux côtés de Mamata Banerjee alors qu’elle interagissait avec les médias, a cherché à la corriger lorsqu’elle a suggéré que le nombre de morts pourrait atteindre 500.

« J’ai entendu dire que cela pourrait être 500 », a-t-elle déclaré, ajoutant que les travaux de sauvetage n’avaient pas été achevés dans trois bogies.

M. Vaishnaw a déclaré que les travaux de sauvetage étaient terminés.

#MONTRE | Plus tôt dans la journée, WB CM Mamata Banerjee et le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw n’étaient pas d’accord sur le nombre de morts. Mamata Banerjee a déclaré « J’ai entendu dire que cela pouvait aller jusqu’à 500 » tandis que Vaishnaw a déclaré « 238 selon les données du gouvernement de l’État ». Selon Indian Railways, le nombre de morts dans #OdishaTrainTragedy est… pic.twitter.com/3DDYQQ63AC — ANI (@ANI) 3 juin 2023

Elle a demandé quel était le nombre de morts après l’achèvement des travaux de sauvetage. M. Vaishnaw a répondu que 238 personnes étaient mortes dans l’accident impliquant deux trains de voyageurs et un train de marchandises et a ajouté que le chiffre était conforme aux données du gouvernement de l’État.

Cependant, Mamata Banerjee a insisté sur le fait que le chiffre du nombre de morts donné par le ministre de l’union était de vendredi.

« C’était hier. Nous avons des informations d’hier selon lesquelles il s’agit de 238… quel est le problème, nous pouvons en parler ensemble », a-t-elle déclaré.

Selon Indian Railways, le nombre de morts dans la tragédie ferroviaire d’Odisha est de 288, tandis que 747 personnes ont été blessées et 56 grièvement blessées.

La dirigeante du Congrès de Trinamool, qui a été une ancienne ministre des Chemins de fer, a déclaré qu’elle était peinée et choquée par l’accident et qu’une enquête appropriée devrait être menée. Les deux trains de voyageurs impliqués dans l’accident sont reliés à des gares du Bengale.

Mamata Banerjee a déclaré que les chemins de fer devraient être « spécialement traités ». Elle a dit que les chemins de fer avaient un budget séparé et a allégué qu’il y avait un « écart de coordination ».

« Les chemins de fer sont comme notre enfant. Je suis également membre de la famille des chemins de fer », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’ils étaient prêts à faire des suggestions au ministre.

Le ministre de l’Éducation de l’Union, Dharmendra Pradhan, était également présent avec Vaishnaw.

Plus tard, M. Vaishnaw a cherché à minimiser le désaccord avec Mamata Banerjee, affirmant que ce n’était pas le moment de faire de la politique mais de veiller à ce que la restauration se fasse rapidement.

« Nous voulons une transparence totale, ce n’est pas le moment de faire de la politique, c’est le moment de veiller à ce que la restauration se produise au plus tôt », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si Mamata Banerjee n’était pas d’accord avec lui sur le nombre de morts.

Mamata Banerjee a atteint Balasore samedi. Plus tôt dans la journée, elle avait qualifié l’incident de « plus grand accident ferroviaire du 21e siècle ».

« Coromandel est l’un des meilleurs trains express. J’ai été trois fois ministre des chemins de fer. D’après ce que j’ai vu, c’est le plus gros accident ferroviaire du 21e siècle. De tels cas sont confiés à la commission de sécurité des chemins de fer qui enquête et fait un rapport. Il n’y avait pas de dispositif anti-collision dans le train, pour autant que je sache. Si le dispositif avait été dans le train, cela ne serait pas arrivé. Les morts ne peuvent pas être ramenés mais maintenant notre travail est une opération de sauvetage et de restauration de la normalité « , a déclaré le ministre en chef Banerjee

Le rapport préliminaire sur la tragédie indique que l’accident à trois voies a impliqué Bengaluru-Howrah Superfast Express, le Coromandel Express et un train de marchandises sur trois voies distinctes à la gare de Bahanaga Bazar dans le district de Balasore. Elle avait indiqué que 17 voitures de ces deux trains avaient déraillé et gravement endommagé dans l’accident survenu vendredi soir.

M. Vaishnaw avait précédemment déclaré qu’une enquête de haut niveau serait menée sur l’accident. Il a dit que le commissaire à la sécurité ferroviaire mènera une enquête indépendante.

