Vidéo : Lors de la fête de Diwali de l’ambassade américaine, la surprise de l’ambassadeur « Tauba Tauba » | Dernières nouvelles Inde

L’ambassadeur américain en Inde, Eric Garcetti, a enflammé mercredi la piste de danse lors des célébrations de Diwali à l’ambassade de New Delhi. L’envoyé a interprété le Bhangra sur scène sur la chanson populaire hindi « Tauba Tauba », tirée du film « Bad Newz ». Eric Garcetti, ambassadeur des États-Unis en Inde, a dansé sur la chanson populaire de Bollywood « Tauba Tauba ».

Dans une vidéo de la performance, on peut voir la foule applaudir Garcetti alors qu’il groove sur la chanson.

La chanson originale mettait en vedette Vicky Kaushal et est devenue un succès instantané plus tôt dans l’année. M. Garcetti est monté sur scène dans une kurta marron et une paire de lunettes de soleil tandis que le public applaudissait.

Eric Garcetti adhère sans réserve aux traditions indiennes depuis sa nomination en mai de l’année dernière. Il a célébré Durga Puja au parc Chittaranjan de Delhi avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. Garcetti a visité un pandal au CR Park, où il a savouré des plats traditionnels bengalis comme le jhaal muri, le biryani au poulet aloo, le curry de poisson, le luchi et les sucreries. Il a même participé à l’emblématique Dhunuchi Naach, une danse dédiée à la déesse Durga, démontrant sa volonté de s’immerger dans la culture locale.

Fête de Diwali à la Maison Blanche

La Maison Blanche a également organisé cette semaine une célébration de Diwali pour honorer les contributions des Indiens d’Amérique aux relations entre les États-Unis et l’Inde. Garcetti a salué l’événement, soulignant l’importance de Diwali et le rôle inestimable des Indiens d’Amérique.

Garcetti a partagé son enthousiasme sur X, déclarant : « Quelle belle célébration de Diwali à la @WhiteHouse ! Alors que nous célébrons le voyage de la lumière, nous honorons également les contributions inestimables des Indiens d’Amérique qui approfondissent le lien #USIndia. » Il a ajouté : « De New Delhi à Washington DC, que la lumière de Diwali illumine tous les coins du monde et diffuse le message de paix et de prospérité. #CelebrateWithUS #HappyDiwali. »

Le 28 octobre, la Première Dame Jill Biden et le président Joe Biden ont organisé la célébration de Diwali, accueillant les Indiens-Américains de tout le pays. Il s’agissait de la dernière célébration de Diwali au pouvoir, et au fil des années, les Biden ont insufflé cette radieuse tradition de leur touche unique.

La Maison Blanche a partagé des photos des festivités sur X, souhaitant à tous : « Joyeux Diwali ! Ensemble, puissions-nous montrer le pouvoir du rassemblement de la lumière. » Au cours de l’événement, le président Biden a adressé ses vœux de Diwali, soulignant l’importance du festival et célébrant sa présence à la Maison Blanche.