VIDÉO: Les sons apaisants de la harpe calment l’hôpital occupé de Penticton

C’est une journée chargée à l’hôpital régional de Penticton, avec des patients, des visiteurs, des médecins et des infirmières qui se déplacent dans le hall le mercredi 4 janvier.

En arrière-plan, parmi l’agitation du laboratoire, du service d’imagerie et de l’admission, les sons apaisants d’une harpe peuvent être entendus.

Près des portes d’entrée et près de la boutique de cadeaux, Debi Johnson, résidente de Summerland, pince les cordes de sa harpe.

Quelques ambulanciers prennent une pause dans leur emploi du temps chargé pour écouter les sons calmes alors que Johnson joue Somewhere Over the Rainbow.

Elle dit bonjour à un homme qui a ralenti pour écouter la musique.

“C’est une belle matinée maintenant”, répond l’homme.

“Aller à l’hôpital peut être stressant”, a déclaré Johnson. “Si je peux apporter aux gens un peu de calme avec ma musique, c’est ce qui la rend si significative. C’est de la musicothérapie et je suis si heureuse de jouer ici.

La musicothérapeute joue de sa harpe dans le hall pendant environ une heure et demie toutes les deux semaines. Elle essaie de choisir une heure chargée de la journée pour apporter ses sons apaisants dans le hall.

“La musique est autant pour les patients que pour le personnel”, a-t-elle déclaré.

Johnson a dit qu’elle a vu l’impact de sa harpe. Les gens viennent à l’hôpital pour des raisons de santé et cela peut être très stressant, mais quand les sons de la harpe arrivent dans ce hall, elle voit les épaules des gens se détendre, leur comportement change.

Elle se souvient d’un moment où un homme est venu sur une civière et il était très agité. Mais une fois qu’il a entendu les sons de la harpe jouer, il s’est tout de suite calmé.

Lorsque les enfants arrivent, elle passe au jeu Twinkle, Twinkle Little Star. Elle a dit que contrairement aux adultes qui admirent la musique à distance, les enfants veulent s’y mettre. Elle adore cette partie. Elle a même reçu des demandes d’adolescents pour jouer à Metallica ou AC/DC.

“J’ai trouvé comment jouer une chanson de Metallica, donc je pourrais encore les surprendre”, a-t-elle déclaré.

Voir le calme que sa musique apporte à l’hôpital est la plus grande récompense.

“J’adore être ici”, a déclaré Johnson qui a joué de sa harpe à l’hôpital même pendant COVID. Elle joue également dans des résidences pour personnes âgées à Summerland.

Elle croit fermement qu’il faut apporter la musique aux gens plutôt que de devoir venir à la musique.

“Être là où les gens sont et faire cette différence, cela rend mon travail si significatif”, a déclaré Johnson.

