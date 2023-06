VIDÉO: Les skateurs de Kelowna déchirent et partagent l’amour d’un cycliste perdu à cause de la crise des drogues toxiques

La communauté du skateboard de Kelowna s’est réunie au parc Stuart pour célébrer la vie de Kaine Carlson-Kirke et amasser des fonds pour les ressources en santé mentale lors de la journée GoSkate.

Kaine a perdu la vie à cause de l’épidémie de drogues toxiques en juillet 2022. Au cours de l’année qui a suivi sa mort, la mère de Kaine a pris des mesures dans le but de guérir la blessure dans son cœur et d’empêcher qu’une autre vie ne soit perdue à cause de l’approvisionnement en médicaments empoisonnés.

Erin Kirke, la mère de Kaine, a fondé l’organisation Kaine it Forward, qui collecte des fonds et défend les ressources en santé mentale pour les jeunes.

« Si je peux empêcher même une autre mère d’être dans la position que je suis, alors sa mort a compté », a déclaré Kirke.

À ce jour, l’organisation a recueilli plus de 14 000 $ grâce à la vente de t-shirts, qui ont tous été donnés au Dakota Fund for Bipolar Awareness.

Les larmes aux yeux et un sourire sur le visage, Kirke a déclaré qu’en ce moment, il n’y a nulle part où elle préférerait être que sur le spot de skate populaire entouré des amis et des riders talentueux de Kaine.

« Mon fils était un garçon incroyable et tout cela est dû à qui il était. Ses amis sont aussi incroyables, ils ont organisé tout cet événement.

Kaine était un athlète, un créateur de vidéos et un artiste à l’âme bienveillante qui a cultivé une communauté de coureurs de tous horizons.

À bien des égards, la planche à roulettes de Kaine était une extension de lui-même et il trouvait du réconfort dans la conduite lorsqu’il était confronté à des défis. Il a passé d’innombrables heures à rouler avec son vaste réseau d’amis et a toujours pris le temps d’encourager les patineurs plus jeunes ou moins expérimentés.

La fondation Kaine it Forward s’associe à des marques et à des groupes communautaires pour fournir des planches à roulettes et des programmes sécuritaires après l’école aux jeunes.

Kirke a déclaré que son fils avait laissé un impact sur les gens du monde entier. Elle veut que les gens et les parents sachent que « cela peut être n’importe qui… la stigmatisation qui entoure la consommation de drogue doit changer. Nos politiques doivent changer.

Elle a ajouté qu’elle espère que des événements, comme la célébration de la journée Go Skate, pourront aider à éliminer les barrières, à réduire la stigmatisation et à mettre en lumière les ressources nécessaires pour aider les personnes touchées par la consommation de substances.

« Notre communauté et nos enfants ont besoin d’aide. »

Pour en savoir plus et faire un don à Kaine it Forward, visitez kaineitforward.com.

