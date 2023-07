VIDÉO: Les pousse-pousse de Kelowna font rire les gens et remuer la queue

Les pousse-pousse apportent acrobaties, divertissement et transport au centre-ville de Kelowna.

Bien que les chariots à trois places à propulsion humaine ne soient peut-être pas la solution la plus efficace pour le transport alternatif vers le centre-ville, ils sont certainement les plus amusants.

Vous pouvez trouver les pousse-pousse tourbillonnant autour de l’avenue Bernard tous les vendredis et samedis, et toutes les autres soirées animées de l’été. La société, Power Rickshaw, appartient au « spécialiste du transport par pousse-pousse » Daniel Powers. Il a acheté son premier pousse-pousse en 2013 après avoir constaté à quel point ils sont amusants en voyage. Depuis lors, Power a ajouté à sa gamme et Power Rickshaw a maintenant un total de quatre pousse-pousse.

Pendant les chaudes journées d’été, les opérateurs boivent plus de 5 litres d’eau et d’électrolytes en un seul quart de travail et doivent manger une quantité exorbitante de nourriture pour rester alimentés.

« Vous devez être un certain type de fou pour faire cela », a déclaré Power.

Tous ses employés sont en forme, amicaux et charismatiques. Power a expliqué que leur travail consiste à s’assurer que les gens vivent une expérience amusante et mémorable.

Les opérateurs ajustent le trajet et leur degré de folie pour s’adapter aux préférences de leurs clients.

Les chiens sont également les bienvenus sur les pousse-pousse, et ils adorent ça.

Capital News a envoyé le journaliste assistant Ranger au centre-ville pour voir de quoi il s’agissait. Le chien de presse était hésitant au début, mais l’opérateur de pousse-pousse chevronné James Day savait exactement quoi faire.

Le jour a d’abord gardé les choses lentes et contrôlées avant de se lancer dans une course le long du lac, les oreilles de Ranger s’effondrant dans la brise.

Une fois le trajet terminé, Ranger a essayé de remonter dans le pousse-pousse pour un autre trajet en disant: « c’est comme avoir tout son corps par la fenêtre de la voiture. »

