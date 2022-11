VIDÉO : Les pompiers luttent contre l’incendie d’une remorque à Coldstream

Un incendie a éclaté dans une maison de Coldstream vendredi peu après 11 heures (photo Shawn Morgan) Un incendie a éclaté dans une maison de Coldstream vendredi peu après 11 heures (photo Shawn Morgan) Les équipages accèdent à l’eau tout en essayant de combattre un incendie de remorque à Coldstream le vendredi 18 novembre. (Brendan Shykora – Morning Star) Les pompiers sont appelés à un incendie dans un parc à roulottes à Coldstream vendredi matin. (Brendan Shykora – Étoile du matin)

Un incendie s’est déclaré dans une maison de Coldstream.

Les pompiers de Coldstream et Lavington ont été appelés pour l’incendie de la caravane, sur Flamingo Way. Les ambulanciers paramédicaux sont également sur les lieux, mais aucun blessé n’a été signalé car tous les occupants de la maison, y compris leurs deux chiens, sont sortis sains et saufs.

Des flammes et de la fumée peuvent être vues provenant de la maison modulaire à double largeur, qui se trouve à proximité d’autres maisons. Au moins une des remorques voisines a subi des dommages mineurs.

De la fumée et des flammes sortent du toit d’une roulotte sur Flamingo Way à Coldstream. Les pompiers sont sur place pour éteindre le feu. On ne sait pas si les occupants étaient à la maison à ce moment-là. @VernonNews pic.twitter.com/MnjjHKGqGn – Brendan Shykora (@brendanshykora) 18 novembre 2022

Un voisin a déclaré que la maison était en cours de rénovation.

Un journaliste est sur place et de plus amples détails seront fournis dès qu’ils seront disponibles.

