VIDÉO: Les ministres de la Santé attendent des détails après la promesse d’une augmentation du financement fédéral

Les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé ont présenté un front uni alors qu’ils demandent plus de financement fédéral et s’attendent aujourd’hui à entendre plus de détails sur l’argent promis par leur homologue fédéral.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, accueille les ministres de la Santé du pays pour une deuxième journée de pourparlers à Vancouver qui devrait inclure des discussions avec le ministre fédéral Jean-Yves Duclos.

Dix dit que les ministres examineront toute offre de Duclos, mais ils sont clairs sur une chose: ils veulent que le financement fédéral soit porté à 35% de leurs dépenses de santé, contre 22%.

Duclos n’a fourni aucun détail sur la promesse de financement, mais a déclaré lundi que toutes les juridictions doivent accepter d’utiliser des indicateurs de santé clés communs et de créer un système de données sur la santé de “classe mondiale” pour le pays.

Dix, qui organise une réunion de deux jours de ses homologues, a déclaré que les commentaires positifs du Premier ministre et du ministre fédéral de la Santé plus tôt lundi sont de bonnes nouvelles après près d’un an de “silence radio” sur les questions d’argent. Il a déclaré que les ministres de la Santé sont déterminés à se soutenir mutuellement alors que toutes les juridictions font face à une crise de dotation tout en essayant de traverser la pandémie.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré plus tôt à Montréal que le gouvernement s’était engagé à investir “beaucoup plus” dans les soins de santé, mais il veut des assurances que les Canadiens ont accès à un médecin de famille et à des services de santé mentale.

Dix a déclaré que les ministres de la Santé demanderaient à Duclos des détails sur le financement lors de leur rencontre.

« Je préfère avoir un avis positif sur les propos du premier ministre et du ministre fédéral de la Santé, mais aussi dire que les provinces sont unies dans notre réponse et également unies dans les dépenses dramatiques que nous faisons en ce moment pour faire face au ressources humaines en santé actuelles et futures dans le pays », a-t-il déclaré.

« Nous fournissons des ressources aux premières lignes, et j’espère que le gouvernement fédéral nous aidera à en fournir encore plus.

Dix a déclaré qu’étant donné ce que les territoires et les provinces ont vécu avec la pandémie, une conférence nationale est nécessaire sur le transfert en matière de santé, l’argent fédéral distribué à toutes les juridictions, pour parvenir à un accord de financement.

La promesse d’un tel rassemblement a été faite par Trudeau en 2015 lorsqu’il a formé le gouvernement, a déclaré Dix.

La pression actuelle sur le système de santé exige une urgence car “cela va être un hiver difficile”, a-t-il déclaré, faisant référence à un pic attendu de maladies respiratoires “y compris, mais sans s’y limiter, le COVID-19”.

Toutes les provinces et tous les territoires sont allés de l’avant avec des changements pour essayer d’obtenir plus de professionnels de la santé, mais ils font face à des défis importants sans plus de financement, a-t-il déclaré lors d’une pause des premières réunions en personne des ministres de la Santé depuis 2018.

“C’est sans précédent, le degré d’action dans des systèmes qui ont déjà fait face depuis deux ans à certaines des pressions les plus profondes”, a-t-il déclaré, ajoutant que chaque juridiction était en état de crise.

Cependant, Dix a refusé de dire si lui et ses homologues accepteraient des conditions avant une augmentation du financement.

Le gouvernement fédéral a fourni un total de 2 milliards de dollars à toutes les juridictions en juillet afin de réduire les arriérés de chirurgies et d’autres procédures pendant la pandémie.

Il a déclaré que le complément unique s’appuierait sur les 45 milliards de dollars que les provinces et les territoires recevront cette année dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé, qui augmente d’environ 3 % par an, contre un sommet de 6 %.

Parallèlement à cette injection de fonds, le gouvernement fédéral a également conclu des accords bilatéraux d’une décennie avec chaque juridiction, avec un total de 11 milliards de dollars spécifiquement ciblés pour améliorer les soins à domicile et la santé mentale, ainsi que des objectifs de performance qui devraient être atteints.

Le Dr Alika Lafontaine, président de l’Association médicale canadienne, s’est dit heureux que plus d’argent aille aux provinces et aux territoires pour faire une différence pour les patients, mais lui aussi attendait des détails sur la hausse prévue du financement.

Il est important que tous les ministres de la Santé parviennent à un accord pour le bien du système de santé du pays et de la hausse des coûts, a déclaré Lafontaine, anesthésiste à Grand Prairie, en Alberta.

« Les pressions sont si fortes sur les systèmes en ce moment que nous n’avons pas d’autre choix que d’accepter et d’avancer ensemble. La vraie question est, est-ce que ça va arriver maintenant ou est-ce que ça va arriver dans des semaines ou des mois ?” il a dit.

“Je pense que ce qui est vraiment préoccupant pour les patients et les prestataires, c’est que cela prendra plus de temps que nécessaire, car nous ne pouvons pas nous pencher et réellement résoudre ces problèmes pour le moment.”

—Camille Bains, La Presse Canadienne

