[VIDEO] Les médias font une grosse affaire à propos de cette séquence de caméra corporelle montrant le taser adjoint du shérif comme illégal – The Right Scoop

Il y a plus d’un an, un adjoint du shérif de Bexar a été appelé pour arrêter un adolescent illégal dans un refuge géré par le gouvernement fédéral qui a été décrit comme étant » passé le cap » et » super agressif « .

Voici la vidéo qui circule et ils suggèrent clairement que ce député a fait quelque chose de mal :

Images de Bodycam obtenues par @faire apparaître capture le Tasing d’un enfant migrant dans un refuge. (cw : violence) pic.twitter.com/KaUbK1fMXj – Révéler (@révéler) 8 juin 2021

Ils prétendent que l’illégal a été tasé pendant plus de 30 secondes. Mais il me semble que l’adjoint a décroché les plombs vers 15 secondes. Cela ne m’a pas paru excessif du tout.

De plus, comme le montre clairement la vidéo et je l’ai déjà souligné, le député a été informé dès son arrivée que l’adolescent était « super agressif », ce qui explique probablement pourquoi il a attendu sept minutes pour que son partenaire arrive.

Lorsque l’officier a dit à l’illégal de se lever et de se retourner, il n’a pas obtempéré. L’adjoint lui a donné plusieurs ordres de le faire et il n’a cessé de regarder l’adjoint et a refusé.

Honnêtement, je ne vois rien de mal à la façon dont l’adjoint a géré la situation. Mais lisez simplement comment Yahoo News fait sonner ses actions :

Les images de caméras corporelles d’un shérif au Texas ont révélé comment il a utilisé un pistolet Taser un garçon de 16 ans dans un refuge géré par le gouvernement fédéral pour enfants migrants et l’a appelé «El stupido», ou stupide. Le clip de mai 2020 provient d’un incident survenu au refuge Southwest Key Casa Blanca à San Antonio, au Texas, lorsqu’ils avaient appelé le bureau du shérif du comté de Bexar pour obtenir de l’aide. L’adolescent n’était au refuge que depuis environ une semaine et en mai 2020, il avait déjà passé près de neuf mois dans cinq de ces refuges en Californie, en Virginie et au Texas. Selon les images de la caméra corporelle, lorsque l’adjoint du shérif du comté de Bexar, Patrick Divers, est arrivé au refuge, il a été informé par le personnel que le garçon était agressif, avait cassé des objets et refusait d’aller à l’école, a rapporté Reveal News. M. Divers est entré dans le bâtiment et a trouvé l’enfant dans la salle de bain. « S’ils veulent m’emmener, finissons-en », a crié l’enfant en espagnol aux membres du personnel de l’établissement. Les images montraient qu’il n’avait demandé aux responsables du refuge aucune preuve des actes répréhensibles présumés de l’enfant et leur avait demandé s’ils voulaient porter plainte. Lorsque le directeur par intérim de l’établissement, Ricardo Cisneros, a dit « oui », M. Divers a déclaré qu’il attendrait l’arrivée de son partenaire et qu’ils « s’occuperaient ensuite de cela ». Le garçon, quant à lui, a demandé à plusieurs reprises ce qu’ils allaient faire de lui. L’associé de M. Divers, le député Harold Schneider, est arrivé après environ sept minutes. « Prêt? Je vais taser ce gamin », a déclaré M. Divers en anglais alors même qu’il était informé que le garçon ne comprenait pas très bien l’anglais. Le personnel s’écarta alors qu’il sortait l’arme. Il a ordonné à l’adolescent de se lever et quand il l’a fait, M. Divers lui a tiré dessus avec son pistolet Taser. Le garçon n’a montré aucun signe de résistance à l’arrestation. M. plongeurs a utilisé le Taser sur son torse et ses cuisses. Les images montrent que l’adolescent a subi le courant électrique pendant environ 35 secondes, après quoi le partenaire de M. Divers l’a menotté et l’a appelé « El stupido ».

Ok tout d’abord c’est de la merde. Il a montré des signes de résistance à l’arrestation en ne se conformant pas aux ordres de l’adjoint. Et pourquoi aurait-il besoin d’enquêter ? Les responsables du refuge ont déjà expliqué ce qui se passait et ont déclaré à l’adjoint que l’adolescent était «super agressif». Alors pourquoi irait-il se défouler dans l’établissement alors qu’il sait que cet adolescent pourrait se déchaîner ??

Oh ouais, et qui s’en soucie si l’adjoint a qualifié l’adolescent illégal de « stupide » ? Ce qu’il a fait était stupide ! Ce n’est pas comme s’ils l’avaient maudit ou quoi que ce soit de ce genre.

Encore une fois, je ne vois rien de mal ici. Mais parce qu’il s’agit d’un illégal, les médias continueront à diaboliser ce député et tenteront de l’annuler.